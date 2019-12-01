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1 грудня • оновлено в 22:11
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/ Формула 1

У Формулі-1 відбулася остання гонка сезону

У Формулі-1 відбулася остання гонка сезону
Бій пройшов в Об'єднаних Арабських Еміратах
2.1т Читати матеріал російською

У неділю, 1 грудня, відбувся останній, двадцять перше етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі Абу-Дабі пройшов на автодромі Яс Марина в Об'єднаних Арабських Еміратах і завершився перемогою чинного чемпіона світу Льюїса Хемілтона з Mercedes.

Британський пілот влаштував фірмовий розгром своїм конкурентів, зібравши Великий шолом - вигравши гонку, встановивши найшвидше коло і не віддавши жоден коло лідерства в гонці.

результати гонки

пілот команда час швидкість Піт
1. Л.Хемілтон Mercedes 1: 34.05.715 194.710 1
2. М.Ферстаппен Red Bull +16.772 194.133 1
3. Ш.Леклер Ferrari +43.435 193.223 2
4. В.Боттас Mercedes +44.379 193.191 1
5. С. Феттель Ferrari +64.357 192.515 2
6. А.Елбон Red Bull +69.205 192.352 1
7. С.Перес Racing Point +1 коло 190.329 1
8. Л.Норріс McLaren +1 коло 190.283 1
9. Д.Квят Toro Rosso +1 коло 190.241 1
10. К.Сайнс McLaren +1 коло 190.120 2
11. Д.Ріккардо Renault +1 коло 190.090 2
12. Н.Хюлкенберг Renault +1 коло 190.045 1
13. К.Райкконен Alfa Romeo +1 коло 189.797 1
14. К.Магнуссен Haas +1 коло 189.298 1
15. Р.Грожан Haas +1 коло 188.670 1
16. А.Джовінацці Alfa Romeo +1 коло 188.275 2
17. Д.Расселл Williams +1 коло 187.913 1
18. П.Гаслі Toro Rosso +2 кола 187.252 1
19. Р.Кубіца Williams +2 кола 186.840 1

Краще коло: Льюїс Хемілтон (Mercedes) 1: 39.283 (53 коло, 210.387 км / год)

причини сходів

пілот команда кіл Причина
Л.Стролл Racing Point 45 мех.проблеми

Положення в чемпіонаті: Особистий залік

пілот Країна команда очки
= 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 413
= 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 326
= 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 278
= 4. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 264
= 5. С. Феттель Scuderia Ferrari 240
6. К.Сайнс McLaren F1 Team 96
7. П.Гаслі Red Bull Toro Rosso Honda 95
= 8. А.Елбон Aston Martin Red Bull Racing 92
= 9. Д.Ріккардо Renault F1 Team 54
= 10. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 52
= 11. Л.Норріс McLaren F1 Team 49
= 12. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 43
13. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 37
14. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 37
= 15. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 21
= 16. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 20
= 17. А.Джовінацці Alfa Romeo Racing 14
= 18. Р.Грожан Haas F1 Team 8
= 19. Р.Кубіца Williams Racing 1
= 20. Д.Расселл Williams Racing 0

Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів

команда мотор очки
= 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 739
= 2. Scuderia Ferrari Ferrari 504
= 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 417
= 4. McLaren F1 Team Renault 145
= 5. Renault F1 Team Renault 91
= 6. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 86
= 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 72
= 8. Alfa Romeo Racing Ferrari 57
= 9. Haas F1 Team Ferrari 28
= 10. Williams Racing Mercedes 1
Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

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Автор
Максим Богданов
Особа
Льюїс Хемілтон
Місце
ОАЕ Абу Дабі
Тег
Mercedes F1
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