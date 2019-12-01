У Формулі-1 відбулася остання гонка сезону

У неділю, 1 грудня, відбувся останній, двадцять перше етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі Абу-Дабі пройшов на автодромі Яс Марина в Об'єднаних Арабських Еміратах і завершився перемогою чинного чемпіона світу Льюїса Хемілтона з Mercedes.

Британський пілот влаштував фірмовий розгром своїм конкурентів, зібравши Великий шолом - вигравши гонку, встановивши найшвидше коло і не віддавши жоден коло лідерства в гонці.

результати гонки пілот команда час швидкість Піт 1. Л.Хемілтон Mercedes 1: 34.05.715 194.710 1 2. М.Ферстаппен Red Bull +16.772 194.133 1 3. Ш.Леклер Ferrari +43.435 193.223 2 4. В.Боттас Mercedes +44.379 193.191 1 5. С. Феттель Ferrari +64.357 192.515 2 6. А.Елбон Red Bull +69.205 192.352 1 7. С.Перес Racing Point +1 коло 190.329 1 8. Л.Норріс McLaren +1 коло 190.283 1 9. Д.Квят Toro Rosso +1 коло 190.241 1 10. К.Сайнс McLaren +1 коло 190.120 2 11. Д.Ріккардо Renault +1 коло 190.090 2 12. Н.Хюлкенберг Renault +1 коло 190.045 1 13. К.Райкконен Alfa Romeo +1 коло 189.797 1 14. К.Магнуссен Haas +1 коло 189.298 1 15. Р.Грожан Haas +1 коло 188.670 1 16. А.Джовінацці Alfa Romeo +1 коло 188.275 2 17. Д.Расселл Williams +1 коло 187.913 1 18. П.Гаслі Toro Rosso +2 кола 187.252 1 19. Р.Кубіца Williams +2 кола 186.840 1 Краще коло: Льюїс Хемілтон (Mercedes) 1: 39.283 (53 коло, 210.387 км / год) причини сходів пілот команда кіл Причина Л.Стролл Racing Point 45 мех.проблеми Положення в чемпіонаті: Особистий залік пілот Країна команда очки = 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 413 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 326 = 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 278 = 4. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 264 = 5. С. Феттель Scuderia Ferrari 240 6. К.Сайнс McLaren F1 Team 96 7. П.Гаслі Red Bull Toro Rosso Honda 95 = 8. А.Елбон Aston Martin Red Bull Racing 92 = 9. Д.Ріккардо Renault F1 Team 54 = 10. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 52 = 11. Л.Норріс McLaren F1 Team 49 = 12. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 43 13. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 37 14. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 37 = 15. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 21 = 16. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 20 = 17. А.Джовінацці Alfa Romeo Racing 14 = 18. Р.Грожан Haas F1 Team 8 = 19. Р.Кубіца Williams Racing 1 = 20. Д.Расселл Williams Racing 0 Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів команда мотор очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 739 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 504 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 417 = 4. McLaren F1 Team Renault 145 = 5. Renault F1 Team Renault 91 = 6. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 86 = 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 72 = 8. Alfa Romeo Racing Ferrari 57 = 9. Haas F1 Team Ferrari 28 = 10. Williams Racing Mercedes 1

Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Абу-Дабі

Як повідомляв OBOZREVATEL, два тижні тому в Бразилії 20-й етап ознаменувався неймовірною боротьбою на останніх колах, і його в соцмережах встигли заслужено охрестити найдраматичнішим в сезоні.

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