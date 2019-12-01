У Формулі-1 відбулася остання гонка сезону

У неділю, 1 грудня, відбувся останній, двадцять перше етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.
Гран-прі Абу-Дабі пройшов на автодромі Яс Марина в Об'єднаних Арабських Еміратах і завершився перемогою чинного чемпіона світу Льюїса Хемілтона з Mercedes.
Британський пілот влаштував фірмовий розгром своїм конкурентів, зібравши Великий шолом - вигравши гонку, встановивши найшвидше коло і не віддавши жоден коло лідерства в гонці.
результати гонки
|пілот
|команда
|час
|швидкість
|Піт
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes
|1: 34.05.715
|194.710
|1
|2. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+16.772
|194.133
|1
|3. Ш.Леклер
|Ferrari
|+43.435
|193.223
|2
|4. В.Боттас
|Mercedes
|+44.379
|193.191
|1
|5. С. Феттель
|Ferrari
|+64.357
|192.515
|2
|6. А.Елбон
|Red Bull
|+69.205
|192.352
|1
|7. С.Перес
|Racing Point
|+1 коло
|190.329
|1
|8. Л.Норріс
|McLaren
|+1 коло
|190.283
|1
|9. Д.Квят
|Toro Rosso
|+1 коло
|190.241
|1
|10. К.Сайнс
|McLaren
|+1 коло
|190.120
|2
|11. Д.Ріккардо
|Renault
|+1 коло
|190.090
|2
|12. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+1 коло
|190.045
|1
|13. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+1 коло
|189.797
|1
|14. К.Магнуссен
|Haas
|+1 коло
|189.298
|1
|15. Р.Грожан
|Haas
|+1 коло
|188.670
|1
|16. А.Джовінацці
|Alfa Romeo
|+1 коло
|188.275
|2
|17. Д.Расселл
|Williams
|+1 коло
|187.913
|1
|18. П.Гаслі
|Toro Rosso
|+2 кола
|187.252
|1
|19. Р.Кубіца
|Williams
|+2 кола
|186.840
|1
Краще коло: Льюїс Хемілтон (Mercedes) 1: 39.283 (53 коло, 210.387 км / год)
причини сходів
|пілот
|команда
|кіл
|Причина
|Л.Стролл
|Racing Point
|45
|мех.проблеми
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|пілот
|Країна
|команда
|очки
|=
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|413
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|326
|=
|3. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|278
|=
|4. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|264
|=
|5. С. Феттель
|Scuderia Ferrari
|240
|6. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|96
|7. П.Гаслі
|Red Bull Toro Rosso Honda
|95
|=
|8. А.Елбон
|Aston Martin Red Bull Racing
|92
|=
|9. Д.Ріккардо
|Renault F1 Team
|54
|=
|10. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|52
|=
|11. Л.Норріс
|McLaren F1 Team
|49
|=
|12. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|43
|13. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|37
|14. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|37
|=
|15. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|21
|=
|16. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|20
|=
|17. А.Джовінацці
|Alfa Romeo Racing
|14
|=
|18. Р.Грожан
|Haas F1 Team
|8
|=
|19. Р.Кубіца
|Williams Racing
|1
|=
|20. Д.Расселл
|Williams Racing
|0
Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів
|команда
|мотор
|очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|739
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|504
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|417
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|145
|=
|5. Renault F1 Team
|Renault
|91
|=
|6. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|86
|=
|7. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|72
|=
|8. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|57
|=
|9. Haas F1 Team
|Ferrari
|28
|=
|10. Williams Racing
|Mercedes
|1
Гран-прі Абу-Дабі
Гран-прі Абу-Дабі
Гран-прі Абу-Дабі
Гран-прі Абу-Дабі
Гран-прі Абу-Дабі
Гран-прі Абу-Дабі
Як повідомляв OBOZREVATEL, два тижні тому в Бразилії 20-й етап ознаменувався неймовірною боротьбою на останніх колах, і його в соцмережах встигли заслужено охрестити найдраматичнішим в сезоні.
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