Суперечить російському менталітету, – пілот Формули-1 про відмову підтримати рух Black Lives Matter

Данило Квят пояснив, чому не встав на одне коліно на підтримку руху Black Lives Matter.

Російський пілот Формули-1 з команди Alpha Tauri Данило Квят пояснив, чому відмовився схилити коліно в підтримку руху Black Lives Matter перед стартом першого етапу в нинішньому сезоні – Гран-прі Австрії.

"Коли попросили встати на одне коліно в якості жесту боротьби проти расизму, мені це було трохи незрозуміло, тому що це, так скажемо, трохи суперечить моєму російському менталітету. Все-таки встають на коліно перед батьківщиною, прапором, Богом. Ми всі гонщики єдині в боротьбі проти расизму. Ми дуже сильно показали нашу позицію, одягнувши перед гонкою футболки з написом "Кінець расизму"", – заявив російський пілот.

Нагадаємо, що Квят і ще п'ять гонщиків Формули-1 відмовилися підтримати рух Black Lives Matter – представник Ferrari Шарль Леклер (Монако), гонщики з команди Alpha Romeo фін Кімі Райкконен та італієць Антоніо Джовінаццо, голландець Макс Ферстаппен з Red Bull та іспанець Карлос Сайнс з McLaren.

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