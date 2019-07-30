Стан Шумахера значно змінився: розкриті подробиці

Стан семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера значно покращився, заявив президент Міжнародної автомобільної федерації (FIA) і друг сім'ї Жан Тодт.

Міхаель Шумахер і Жан Тодт

За словами Тодта, Шумахер "робить успіхи в своєму одужаннi". Він розповів, що колишній гонщик любить дивитися Формулу-1 по телевізору, і одного разу вони дивилися гонку разом.

"Звичайно, наша дружба не може бути такою ж, як раніше, просто тому, що більше немає такого ж спілкування, як раніше", - наводить слова Тодта РІА "Новости".

За словами президента FIA, про Шумахера добре піклуються, вся його родина мислить позитивно, незважаючи на обставини.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Шумахер в кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шуми був доставлений в лікарню Гренобля і введений в стан штучної коми. Влітку 2014-го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він мав серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходився в інвалідному візку.

Перші позитивні новини стали надходити ближче до кінця 2018 року. Спочатку президент ФІА Жан Тодт зізнався, що в листопаді дивився Гран-прі Бразилії разом з Міхаелем.

У грудні 2018-го британське видання Daily Mail повідомило, що експілот Ferrari більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

У лютому 2019-го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він відсвяткував ювілей

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