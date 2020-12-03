Стало відомо, що врятувало життя пілоту Формули-1, який потрапив в аварію з вибухом

Французький пілот команди Haas Роман Грожан вижив після вогняної аварії з вибухом на Гран-прі Формули-1 в Бахрейні завдяки системі безпеки "гало".

На сторінці RadioEstadio Motor в Twitter було опубліковано 3D-реконструкцію зіткнення його боліда з огорожею, виконана в програмі Chrono GP. Як бачимо, голова Грожана була врятована спеціальною титановою дугою, яка кілька років тому була розроблена після декількох смертельних аварій.

"Гало" може витримувати вагу двоповерхового автобуса. Спочатку вона не подобалася вболівальникам та гонщикам, оскільки, на їхню думку, псувала зовнішній вигляд боліда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гонку, яка закінчилася страшною аварією Грожана, виграв британський пілот Льюїс Хемілтон. Раніше він оформив своє сьоме чемпіонство у Формулі-1 і повторив рекорд легендарного Мікаеля Шумахера.