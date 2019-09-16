Головна Новини
16 вересня • оновлено в 14:22
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Формула 1

Стало відомо про стан Шумахера після експериментального лікування

2.9т Читати матеріал російською

Cемикратний чемпіон "Формули-1" Міхаель Шумахер був виписаний із паризької лікарні.

Про це повідомив французький журналіст Жан-Мішель Декюжі в ефірі телеканалу BFMTV, передає ТАСС. За даними журналіста, Шумахер залишив клініку ще в ніч із 11-го на 12 вересня.

Міхаель Шумахер

Міхаель Шумахер

Декюжі заявив, що методика, за якою лікували Шумахера, не розголошується, але він припускає, що використовувалися якісь "експериментальні методи".

Відомо тільки, що колишньому гонщику робили переливання крові з додаванням стовбурових клітин. Журналіст зазначив, що подібне лікування повинно сприятливо вплинути на організм Шумахера, зокрема, на мозок.

Новини
Названі можливі причини госпіталізації Шумахера

Про госпіталізацію Міхаеля Шумахера стало відомо 9 вересня. Він був доставлений в кардіологічне відділення лікарні Жоржа Помпіду в Парижі.

  • Шумахер продовжує відновлення після черепно-мозкової травми, яку він отримав у 2013 році, катаючись на лижах в Альпах.

  • У результаті травми голови після падіння гонщик надовго був введений у стан штучної коми.

  • Через деякий час стан легендарного спортсмена покращився. У грудні 2018 року британська газета Daily Mail повідомила, що Міхаель більше не прикутий до ліжка, відключений від апарату штучної вентиляції легенів і може самостійно дихати.

  • Сім'я Шумі не розголошує інформацію про стан його здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 вересня легендарний Шумахер був терміново госпіталізований — ЗМІ дізналися подробиці.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Особа
Міхаель Шумахер
Місце
Франція Париж
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кропива Макс
Кропива Макс
Хочется чтоб Михель вернулся к полноценной жизни. Это самая главная победа его будет, ну и конечно его родственников, которые верят и борятся за него до конца на протяжении долгих лет.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel