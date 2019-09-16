Стало відомо про стан Шумахера після експериментального лікування

Cемикратний чемпіон "Формули-1" Міхаель Шумахер був виписаний із паризької лікарні.

Про це повідомив французький журналіст Жан-Мішель Декюжі в ефірі телеканалу BFMTV, передає ТАСС. За даними журналіста, Шумахер залишив клініку ще в ніч із 11-го на 12 вересня.

Міхаель Шумахер

Декюжі заявив, що методика, за якою лікували Шумахера, не розголошується, але він припускає, що використовувалися якісь "експериментальні методи".

Відомо тільки, що колишньому гонщику робили переливання крові з додаванням стовбурових клітин. Журналіст зазначив, що подібне лікування повинно сприятливо вплинути на організм Шумахера, зокрема, на мозок.

Новини Названі можливі причини госпіталізації Шумахера

Про госпіталізацію Міхаеля Шумахера стало відомо 9 вересня. Він був доставлений в кардіологічне відділення лікарні Жоржа Помпіду в Парижі.

Шумахер продовжує відновлення після черепно-мозкової травми, яку він отримав у 2013 році, катаючись на лижах в Альпах.

У результаті травми голови після падіння гонщик надовго був введений у стан штучної коми.

Через деякий час стан легендарного спортсмена покращився. У грудні 2018 року британська газета Daily Mail повідомила, що Міхаель більше не прикутий до ліжка, відключений від апарату штучної вентиляції легенів і може самостійно дихати.

Сім'я Шумі не розголошує інформацію про стан його здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 вересня легендарний Шумахер був терміново госпіталізований — ЗМІ дізналися подробиці.

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