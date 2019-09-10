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10 вересня • оновлено в 22:59
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Шумахера таємно госпіталізовано: спортивні підсумки 9 вересня

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Легендарного автогонщика Міхаеля Шумахера було таємно госпіталізовано до клініки в Парижі, а на матчі відбору Євро-2020 трапився міжнародний скандал.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 9 вересня.

Крім того, збірна України встановила історичне досягнення у відборі Євро-2020. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Особа
Міхаель Шумахер
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