Шумахера таємно госпіталізовано: спортивні підсумки 9 вересня

Легендарного автогонщика Міхаеля Шумахера було таємно госпіталізовано до клініки в Парижі, а на матчі відбору Євро-2020 трапився міжнародний скандал.

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Крім того, збірна України встановила історичне досягнення у відборі Євро-2020. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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