"Шкода": колишній бос Mercedes зробив заяву про Шумахера

Нік Фрай, який був генеральним директором Mercedes, коли Міхаель Шумахер виступав за цю команду Формули-1 з 2010 по 2012 рік, засумнівався в правильності рішення дружини гонщика Корінни.

Фрай і Шумахер f1news.ru

Колишній бос заявив, що вважає неправильним те, що дружина Міхаеля і члени його сім'ї нічого не розповідають про стан його здоров'я.

"Корінна і сім'я жорстко контролюють інформацію про стан його здоров'я, а шкода. Мільйони людей щиро прив'язані до Міхаеля, і це не тільки вболівальники з Німеччини та шанувальники" Mercedes. В світлі всього того, чого він досяг, люди хочуть знати про його здоров'я. Наскільки я розумію, сім'я Міхаеля змогла забезпечити йому найкраще лікування, яке тільки можна купити, в спеціально обладнаному приміщенні в його будинку в Швейцарії. Але їм було б корисно ділитися інформацією, як вони з цим справляються, оскільки багато людей, що знаходяться в схожій ситуації змогли б скористатися досвідом з перших рук", - цитує Фрая RaceFans.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шумахер в кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шуми був доставлений в лікарню Гренобля і введений в стан штучної коми. Влітку 2014-го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він мав серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходився в інвалідному візку.

Перші позитивні новини стали надходити ближче до кінця 2018 року. Спочатку президент ФІА Жан Тодт зізнався, що в листопаді дивився Гран-прі Бразилії разом з Міхаелем.

У грудні 2018-го британське видання Daily Mail повідомило, що екс-пілот Ferrari більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

У лютому 2019-го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він відсвяткував ювілей

9 вересня Шумахер був терміново госпіталізований в одну з паризьких клінік.

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