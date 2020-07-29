При будівництві траси Формули-Е сталася смертельна трагедія

На території берлінського аеропорту Темпльхоф, де проходить будівництво тимчасової траси для проведення етапу Формули-Е, стався нещасний випадок, повідомляє championat з посиланням на телерадіокомпанію Rundfunk Berlin-Brandenburg.

В результаті інциденту загинула людина. Подробиць події не повідомляється, проте відомо, що трагедія сталася за участю вилкового навантажувача, який перевозив блоки для огорожі траси. Поліція підтвердила загибель однієї людини, в даний час проводиться розслідування інциденту.

Нагадаємо, в період з 6 по 13 серпня в Берліні пройдуть відразу три гонки Формули-Е, які і завершать сезон в серії, який був загальмований через пандемію коронавiрусу COVID-19 в березні 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 липня після карантину стартував чемпіонат світу з автогонок у класі Формула-1.