Офіційно: Гран-прі Формули-1 в Китаї скасований

Федерація спорту Шанхая оголосила про скасування Гран-прі "Формули-1" у місті через поширення по Китаю епідемії коронавірусу.

Як повідомляють в організації, всі спортивні змагання в регіоні будуть призупинені до тих пір, поки державі не вдасться ліквідувати захворювання. Міжнародна автомобільна федерація (FIA) поки не прокоментувала наявну інформацію. Гонки повинні були пройти з 16 по 19 квітня.

