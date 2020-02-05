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7 лютого • оновлено в 09:38
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/ Формула 1

Офіційно: Гран-прі Формули-1 в Китаї скасований

1.8т
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Федерація спорту Шанхая оголосила про скасування Гран-прі "Формули-1" у місті через поширення по Китаю епідемії коронавірусу.

Як повідомляють в організації, всі спортивні змагання в регіоні будуть призупинені до тих пір, поки державі не вдасться ліквідувати захворювання. Міжнародна автомобільна федерація (FIA) поки не прокоментувала наявну інформацію. Гонки повинні були пройти з 16 по 19 квітня.

Гран-прі "Формули-1" в Шанхаї

Гран-прі "Формули-1" в Шанхаї

F1 Report

Нагадаємо, що 2 лютого було прийнято рішення про скасування змагань "Формули E", які повинні були відбутися на острові Хайнань.

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Тема
Формула 1
Місце
Китай Шанхай
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