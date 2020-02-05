Офіційно: Гран-прі Формули-1 в Китаї скасований

Федерація спорту Шанхая оголосила про скасування Гран-прі "Формули-1" у місті через поширення по Китаю епідемії коронавірусу.
Як повідомляють в організації, всі спортивні змагання в регіоні будуть призупинені до тих пір, поки державі не вдасться ліквідувати захворювання. Міжнародна автомобільна федерація (FIA) поки не прокоментувала наявну інформацію. Гонки повинні були пройти з 16 по 19 квітня.
Гран-прі "Формули-1" в Шанхаї
F1 Report
Official:— QIAN Jun (@ChinaF1Journo) February 5, 2020
All sports event will be suspended in Shanghai until this coronavirus outbreak is finished！So #ChineseGP won’t happen this April! pic.twitter.com/8AmlK85IKG
Нагадаємо, що 2 лютого було прийнято рішення про скасування змагань "Формули E", які повинні були відбутися на острові Хайнань.
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