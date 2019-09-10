Операція: з'явилися подробиці таємної госпіталізації Шумахера

Семиразового чемпіона світу з автогонок у класі Формула-1 Міхаеля Шумахера чекає експериментальна операція на серці.

Міхаель Шумахер

Спочатку планувалося, що німець опиниться в паризькому госпіталі ще в липні. Однак через погіршення стану гонщика хірургічне втручання було вирішено перенести.

За словами медиків, Шумахера чекає експериментальна операція по впровадженню стовбурових клітин в серцеву тканину. Керувати процесом буде кардіохірург професор Філіп Менаше, повідомляє Daily Mail.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шумахер в кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шуми був доставлений в лікарню Гренобля і введений в стан штучної коми. Влітку 2014-го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він мав серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходився в інвалідному візку.

Перші позитивні новини стали надходити ближче до кінця 2018 року. Спочатку президент ФІА Жан Тодт зізнався, що в листопаді дивився Гран-прі Бразилії разом з Міхаелем.

У грудні 2018-го британське видання Daily Mail повідомило, що екс-пілот Ferrari більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

У лютому 2019-го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він відсвяткував ювілей

9 вересня Шумахер був терміново госпіталізований в одну з паризьких клінік.

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