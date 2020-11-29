На Формулі-1 сталася страшна вогняна аварія з вибухом. Відео

Пілот Формули-1 Роман Грожан потрапив у жахливу аварію на старті Гран-прі Бахрейну.

Болід французького пілота Haas на першому колі зіткнувся з росіянином Данилом Квятом, влетів у відбійник і вибухнув. Грожан зміг сам покинути палаючий кокпіт, і його оперативно доставили до шпиталю.

У француза діагностували опіки рук і щиколоток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, етап у Сочі чемпіонату світу з автогонок у класі Формули-2 зупинили через страшну аварію 25-річних британця Джека Ейткена та італійця Луки Гьотто.