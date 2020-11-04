Монголія подала в ООН офіційну скаргу на пілота Формули-1. Відео
Уряд Монголії подав офіційну скаргу в Організацію Об'єднаних Націй (ООН) на дії гонщика Red Bull Макса Ферстаппена.
Документ передав посол і постійний представник країни при організації Лундег Пуревсурен, повідомляє Racerfun.
Керівництво країни обурив той факт, що спортсмен не приніс вибачень за використання слова "монгол" в зневажливій формі. Після зіткнення з Ленсом Строллом на Гран-прі Португалії Ферстаппен назвав суперника "сліпим", "дебілом" і "монголом".
"que retardado" ... "que Mongol" ... dijo @ Max33Verstappen tras mandar a la grava a @lance_stroll 🤦🏻♂️🤐 pic.twitter.com/A01kL4EcFA- Yhacbec López ™ (@Yhacbec) October 23, 2020
Уряд Монголії закликає вжити заходів щодо гонщика, його команди та спонсорів колективу. Те, що відбулося представники країни назвали расизмом і дискримінацією за етнічною ознакою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Гран-прі Португалії завершилося перемогою Льюїса Хемілтона, який побив "вічний" рекорд Міхаеля Шумахера.