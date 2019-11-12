"Люди про все дізнаються": менеджер Шумахера зробив заяву про здоров'я Міхаеля

Менеджер і близький друг Міхаеля Шумахера Віллі Вебер упевнений, що дружина 7-кратного чемпіона світу Корінна приховує правду про здоров'я легендарного пілота Формули-1

"Я знаю, що удар був сильним, але уявлення не маю, чи є якийсь прогрес. Я хочу його побачити, але Корінна мені не дозволяє. Думаю, вона боїться, що я зрозумію правду і люди про все дізнаються. Я твердо впевнений, що Міхаель – боєць: якщо шанс є, він ним скористається. Молюся за нього і сподіваюся побачити знову", – заявив Вебер в інтерв'ю журналу She's Mercedes.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шумахер у кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, упав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шумi був доставлений у лікарню Гренобля і введений у стан штучної коми. Влітку 2014-го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він мав серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і перебував в інвалідному візку.

Перші позитивні новини стали надходити ближче до кінця 2018 року. Спочатку президент ФІА Жан Тодт зізнався, що в листопаді дивився Гран-прі Бразилії разом з Міхаелем.

У грудні 2018-го британське видання Daily Mail повідомило, що експілот Ferrari більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

У лютому 2019-го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він відсвяткував ювілей.

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