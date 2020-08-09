Історичний Гран-прі Формули-1 завершився сенсацією

На легендарному англійському автодромі Сільверстоун відбувся п'ятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі 70-річчя, який вперше в історії Ф-1 в назві не містив географічної прив'язки, сенсаційно виграв пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Голландець єдиним серед всіх гонщиків ризикнув і стартував на більш жорстких шинах. Впевнено провівши старт, він зміг нав'язати боротьбу швидшим Mercedes. Уже після першого піт-стопа, який був проведений на 10 кіл пізніше конкурентів, Макс зміг вийти вперед.

Надалі впевнене пілотування і свіжа гума допомогла йому утримати свою неймовірну перевагу над Льюїсом Хемілтоном (друге місце) та Валттері Боттасом (третє).

Даніель Ріккардо

Валттері Боттас

Ландо Норріс

Льюїс Хемілтон

Ніко Хюлькенберг

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулий Гран-прі Великобританії ознаменувався жорсткою аварією кращого пілота Росії Данила Квята. Льюїс Хемілтон виграв цей етап на трьох колесах.