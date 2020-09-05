Хемілтон встановив історичний рекорд Формули-1

Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, вигравши кваліфікацію 7-го етапу чемпіонату світу з автоспорту в класі Формула-1 в Італії, проїхав коло з найшвидшим часом в історії Королівських гонок.

Чинний чемпіон світу пролетів по Монці за 1:18.887, побивши на 232 тисячних секунди попереднє досягнення, яке було встановлене Кімі Райкконеном в 2018 році.

рекорд Хемілтона Twitter Формули-1

Відзначимо, що Гран-прі Італії відбудеться у неділю, 6 вересня. Був опублікований список телеканалів, які транслюють змагання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьомий етап пройшов на легендарному автодромі Спа-Франкоршам в Бельгії і ознаменувався страшною аварією між Антоніо Джовінаццо з Alfa Romeo і Джорджем Расселом з Williams.

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