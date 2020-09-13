Грандіозна аварія зупинила історичний Гран-прі Формули-1. Відео

Тисячний Гран-прі чемпіонату світу з автоспорту в класі Формула-1, який пройшов на італійській трасі Муджело і вперше в історії називався Гран-прі Тоскани, ознаменувався грандіозною аварією на 7-му колі.

Після досить спокійного старту 9-го етапу сезону, в одному з поворотів П'єр Гасли (Alfa Tauri) зчепився з Кімі Райкконеном (Alfa Romeo) і ще однією машиною. П'єра затиснули в коробку, після чого ця група винесла лідера Red Bull Макса Ферстаппена.

Під час рестарту перегонів, лідируючий Боттас невиправдано довго розганявся, через що на стартовій прямій виник затор, який призвів до великого завалу.

В результаті аварії зійшли з дистанції Магнуссен, Латіфi, Джовінаццо і Сайнс, а гонка була зупинена червоними прапорами.

За 15 кіл до кінця гонщик Racing Point Ланс Стролл врізався в бар'єри, після чого на трасу в черговий раз виїхала машина безпеки, а потім гонка знову була зупинена червоними прапорами.

В результаті багатостраждальний Гран-прі виграв діючий чемпіон світу з Mercedes Льюїс Хемілтон. Партнер британця Валттері Боттас став другим. Третє місце у Алекса Албона з Red Bull.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на минулому етапі лідер Ferrari Шарль Леклер потрапив в страшну аварію, а перемогу сенсаційно здобув пілот AlphaTauri.

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