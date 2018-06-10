Гран-прі Канади стартував з страшної аварії пілотів Формули-1

Канадський пілот команди Williams Ленс Стролл влаштував серйозну аварію на старті 7-го етапу чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1. Інцидент стався на Гран-прі Канади.
На виході з 5-го повороту першого кола Стролл втратив контроль над машиною, вона почала зміщуватися в бік гонщика Toro Roso Брендона Хартлі. Через це новозеландець врізався в стіну, а потім і в Стролла.
Канадець не постраждав, а Хартлі через деякий час був змушений відправиться в госпіталь для обстеження.
Перемогу ж здобув лідер Ferrari Себастьєн Феттель. Німецький гонщик, який напередодні виграв кваліфікацію, впевнено лідирував всю дистанцію.
На 37-му колі італійська "стайня" бездоганно провела єдиний піт-стоп, не давши наблизитися Вальттері Боттас з Mercedes. Фін в підсумку фінішував другим.
Третім завершив гонку Макс Ферстапен з Red Bull.
результати гонки
|пілот
|команда
|час
|Піт
|1. С.Феттель
|Ferrari
|1
|2. В.Боттас
|Mercedes
|+7.376
|1
|3. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+8.360
|1
|4. Д.Ріккардо
|Red Bull
|+20.892
|1
|5. Л.Хемілтон
|Mercedes
|+21.559
|1
|6. К.Райкконен
|Ferrari
|+27.184
|1
|7. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+1 коло
|1
|8. К.Сайнс
|Renault
|+1 коло
|1
|9. Е.Окон
|Force India
|+1 коло
|1
|10. Ш.Леклер
|Sauber
|+1 коло
|1
|11. П.Гаслі
|Toro Rosso
|+1 коло
|1
|12. Р.Грожан
|Haas
|+1 коло
|1
|13. C.Перес
|Force India
|+1 коло
|2
|14. К.Магнуссен
|Haas
|+1 коло
|1
|15. М.Еріксон
|Sauber
|+2 кола
|1
|16. С.Вандорн
|McLaren
|+2 кола
|2
|17. С.Сіроткін
|Williams
|+2 кола
|1
Краще коло: Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) 1: 13.839 (68 коло).
причини сходів
|пілот
|команда
|коло
|Причина
|Л.Стролл
|Williams
|0
|аварія
|Б.Хартлі
|Toor Rosso
|0
|аварія
|Ф.Алонсо
|McLaren
|42
|силова установка
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|пілот
|Країна
|команда
|окуляри
|1. С.Феттель
|Scuderia Ferrari
|121
|2. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|120
|3. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|86
|4. Д.Ріккардо
|Aston Martin Red Bull Racing
|84
|=
|5. К.Райкконен
|Scuderia Ferrari
|68
|=
|6. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|50
|=
|7. Ф.Алонсо
|McLaren F1 Team
|32
|=
|8. Н.Хюлкенберг
|Renault Sport Formula 1 Team
|32
|=
|9. К.Сайнс
|Renault Sport Formula 1 Team
|24
|=
|10. К.Магнуссен
|Haas F1 Team
|19
|=
|11. П.Гаслі
|Red Bull Toro Rosso Honda
|18
|=
|12. C.Перес
|Sahara Force India F1 Team
|17
|=
|13. Е.Окон
|Sahara Force India F1 Team
|11
|=
|14. Ш.Леклер
|Alfa Romeo Sauber F1 Team
|10
|=
|15. С.Вандорн
|McLaren F1 Team
|8
|=
|16. Л.Стролл
|Williams Martini Racing
|4
|=
|17. М.Еріксон
|Alfa Romeo Sauber F1 Team
|2
|=
|18. Б.Хартлі
|Red Bull Toro Rosso Honda
|1
Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів
|команда
|мотор
|окуляри
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|206
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|189
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Renault
|134
|=
|4. Renault Sport Formula 1 Team
|Renault
|56
|=
|5. McLaren F1 Team
|Renault
|40
|=
|6. Sahara Force India F1 Team
|Mercedes
|28
|=
|7. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|19
|=
|8. Haas F1 Team
|Ferrari
|19
|=
|9. Alfa Romeo Sauber F1 Team
|Ferrari
|12
|=
|10. Williams Martini Racing
|Mercedes
|4
Нагадаємо, що 6-й етап в Монако виграв пілот Red Bull.