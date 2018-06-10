Гран-прі Канади стартував з страшної аварії пілотів Формули-1

Канадський пілот команди Williams Ленс Стролл влаштував серйозну аварію на старті 7-го етапу чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1. Інцидент стався на Гран-прі Канади.

На виході з 5-го повороту першого кола Стролл втратив контроль над машиною, вона почала зміщуватися в бік гонщика Toro Roso Брендона Хартлі. Через це новозеландець врізався в стіну, а потім і в Стролла.

Канадець не постраждав, а Хартлі через деякий час був змушений відправиться в госпіталь для обстеження.

Перемогу ж здобув лідер Ferrari Себастьєн Феттель. Німецький гонщик, який напередодні виграв кваліфікацію, впевнено лідирував всю дистанцію.

На 37-му колі італійська "стайня" бездоганно провела єдиний піт-стоп, не давши наблизитися Вальттері Боттас з Mercedes. Фін в підсумку фінішував другим.

Третім завершив гонку Макс Ферстапен з Red Bull.

результати гонки пілот команда час Піт 1. С.Феттель Ferrari 1 2. В.Боттас Mercedes +7.376 1 3. М.Ферстаппен Red Bull +8.360 1 4. Д.Ріккардо Red Bull +20.892 1 5. Л.Хемілтон Mercedes +21.559 1 6. К.Райкконен Ferrari +27.184 1 7. Н.Хюлкенберг Renault +1 коло 1 8. К.Сайнс Renault +1 коло 1 9. Е.Окон Force India +1 коло 1 10. Ш.Леклер Sauber +1 коло 1 11. П.Гаслі Toro Rosso +1 коло 1 12. Р.Грожан Haas +1 коло 1 13. C.Перес Force India +1 коло 2 14. К.Магнуссен Haas +1 коло 1 15. М.Еріксон Sauber +2 кола 1 16. С.Вандорн McLaren +2 кола 2 17. С.Сіроткін Williams +2 кола 1 Краще коло: Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) 1: 13.839 (68 коло). причини сходів пілот команда коло Причина Л.Стролл Williams 0 аварія Б.Хартлі Toor Rosso 0 аварія Ф.Алонсо McLaren 42 силова установка Положення в чемпіонаті: Особистий залік пілот Країна команда окуляри 1. С.Феттель Scuderia Ferrari 121 2. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 120 3. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 86 4. Д.Ріккардо Aston Martin Red Bull Racing 84 = 5. К.Райкконен Scuderia Ferrari 68 = 6. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 50 = 7. Ф.Алонсо McLaren F1 Team 32 = 8. Н.Хюлкенберг Renault Sport Formula 1 Team 32 = 9. К.Сайнс Renault Sport Formula 1 Team 24 = 10. К.Магнуссен Haas F1 Team 19 = 11. П.Гаслі Red Bull Toro Rosso Honda 18 = 12. C.Перес Sahara Force India F1 Team 17 = 13. Е.Окон Sahara Force India F1 Team 11 = 14. Ш.Леклер Alfa Romeo Sauber F1 Team 10 = 15. С.Вандорн McLaren F1 Team 8 = 16. Л.Стролл Williams Martini Racing 4 = 17. М.Еріксон Alfa Romeo Sauber F1 Team 2 = 18. Б.Хартлі Red Bull Toro Rosso Honda 1 Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів команда мотор окуляри = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 206 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 189 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Renault 134 = 4. Renault Sport Formula 1 Team Renault 56 = 5. McLaren F1 Team Renault 40 = 6. Sahara Force India F1 Team Mercedes 28 = 7. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 19 = 8. Haas F1 Team Ferrari 19 = 9. Alfa Romeo Sauber F1 Team Ferrari 12 = 10. Williams Martini Racing Mercedes 4

Нагадаємо, що 6-й етап в Монако виграв пілот Red Bull.