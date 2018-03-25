Формула-1: неймовірний збіг обставин принiс перемогу Ferrari на Гран-прі Австралії

У Мельбурні, на автодромі "Альберт-парк" завершився 1-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Першим приїхав до фінішу Себастьян Феттель з Ferrari, який завдяки неймовірному збігу обставин легко обійшов в гонці Льюїса Хемілтона (Mercedes).
Ключовий епізод стався на 26-му колі, коли лідируючий британець раніше Феттеля заїхав на плановий піт-стоп в бокси, а потім немов за бажанням шанувальників Ferrari, на трасу виїхала машина безпеки.
Так як в цей момент діяло обмеження швидкості, Себ зміг спокійно змінити гуму, і рухаючись з такою ж швидкістю по піт-лейн (60 км/год), як і інші гонщики, виїхав на трасу вже перед Хемілтоном.
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Результати гонки
|пілот
|команда
|час
|Піт
|1. С. Феттель
|Ferrari
|-
|1
|2. Л.Хемілтон
|Mercedes
|+5.036
|1
|3. К.Райкконен
|Ferrari
|+6.309
|1
|4. Д.Ріккардо
|Red Bull
|+7.069
|1
|5. Ф.Алонсо
|McLaren
|+27.886
|1
|6. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+28.945
|1
|7. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+32.671
|1
|8. В.Боттас
|Mercedes
|+34.339
|1
|9. С.Вандорн
|McLaren
|+34.921
|1
|10. К.Сайнс
|Renault
|+45.722
|1
|11. C.Перес
|Force India
|+46.817
|1
|12. Е.Окон
|Force India
|+60.278
|1
|13. Ш.Леклер
|Sauber
|+75.759
|2
|14. Л.Стролл
|Williams
|+78.288
|2
|15. Б.Хартлі
|Toro Rosso
|+1 коло
|2
Краще коло: Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) 1: 25.945 (54 коло).
причини сходів
|пілот
|команда
|коло
|Причина
|С.Сіроткін
|Williams
|5
|гальма
|М. Еріксона
|Sauber
|6
|підсилювач рульового управління
|П.Гаслі
|Toro Rosso
|11
|силова установка
|К.Магнуссен
|Haas
|23
|кріплення колеса
|Р.Грожан
|Haas
|24
|кріплення колеса
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|пілот
|Країна
|команда
|окуляри
|=
|1. С. Феттель
|Scuderia Ferrari
|25
|=
|2. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|18
|=
|3. К.Райкконен
|Scuderia Ferrari
|15
|=
|4. Д.Ріккардо
|Aston Martin Red Bull Racing
|12
|=
|5. Ф.Алонсо
|McLaren F1 Team
|10
|=
|6. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|8
|=
|7. Н.Хюлкенберг
|Renault Sport Formula 1 Team
|6
|=
|8. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|4
|=
|9. С.Вандорн
|McLaren F1 Team
|2
|=
|10. К.Сайнс
|Renault Sport Formula 1 Team
|1
Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів
|команда
|мотор
|окуляри
|=
|1. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|40
|=
|2. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|22
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Renault
|20
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|12
|=
|5. Renault Sport Formula 1 Team
|Renault
|7
Наступний етап відбудеться в Бахрейні, 8 квітня. Нагадаємо, що в цьому сезоні Формула-1 відмовилася від однієї з ключових фішок.