Формула-1: неймовірний збіг обставин принiс перемогу Ferrari на Гран-прі Австралії

У Мельбурні, на автодромі "Альберт-парк" завершився 1-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Першим приїхав до фінішу Себастьян Феттель з Ferrari, який завдяки неймовірному збігу обставин легко обійшов в гонці Льюїса Хемілтона (Mercedes).

Ключовий епізод стався на 26-му колі, коли лідируючий британець раніше Феттеля заїхав на плановий піт-стоп в бокси, а потім немов за бажанням шанувальників Ferrari, на трасу виїхала машина безпеки.

Так як в цей момент діяло обмеження швидкості, Себ зміг спокійно змінити гуму, і рухаючись з такою ж швидкістю по піт-лейн (60 км/год), як і інші гонщики, виїхав на трасу вже перед Хемілтоном.

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Результати гонки пілот команда час Піт 1. С. Феттель Ferrari - 1 2. Л.Хемілтон Mercedes +5.036 1 3. К.Райкконен Ferrari +6.309 1 4. Д.Ріккардо Red Bull +7.069 1 5. Ф.Алонсо McLaren +27.886 1 6. М.Ферстаппен Red Bull +28.945 1 7. Н.Хюлкенберг Renault +32.671 1 8. В.Боттас Mercedes +34.339 1 9. С.Вандорн McLaren +34.921 1 10. К.Сайнс Renault +45.722 1 11. C.Перес Force India +46.817 1 12. Е.Окон Force India +60.278 1 13. Ш.Леклер Sauber +75.759 2 14. Л.Стролл Williams +78.288 2 15. Б.Хартлі Toro Rosso +1 коло 2 Краще коло: Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) 1: 25.945 (54 коло). причини сходів пілот команда коло Причина С.Сіроткін Williams 5 гальма М. Еріксона Sauber 6 підсилювач рульового управління П.Гаслі Toro Rosso 11 силова установка К.Магнуссен Haas 23 кріплення колеса Р.Грожан Haas 24 кріплення колеса Положення в чемпіонаті: Особистий залік пілот Країна команда окуляри = 1. С. Феттель Scuderia Ferrari 25 = 2. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 18 = 3. К.Райкконен Scuderia Ferrari 15 = 4. Д.Ріккардо Aston Martin Red Bull Racing 12 = 5. Ф.Алонсо McLaren F1 Team 10 = 6. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 8 = 7. Н.Хюлкенберг Renault Sport Formula 1 Team 6 = 8. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 4 = 9. С.Вандорн McLaren F1 Team 2 = 10. К.Сайнс Renault Sport Formula 1 Team 1 Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів команда мотор окуляри = 1. Scuderia Ferrari Ferrari 40 = 2. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 22 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Renault 20 = 4. McLaren F1 Team Renault 12 = 5. Renault Sport Formula 1 Team Renault 7

Наступний етап відбудеться в Бахрейні, 8 квітня. Нагадаємо, що в цьому сезоні Формула-1 відмовилася від однієї з ключових фішок.