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Формула-1: неймовірний збіг обставин принiс перемогу Ferrari на Гран-прі Австралії

1.6тЧитати новину російською

У Мельбурні, на автодромі "Альберт-парк" завершився 1-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Першим приїхав до фінішу Себастьян Феттель з Ferrari, який завдяки неймовірному збігу обставин легко обійшов в гонці Льюїса Хемілтона (Mercedes).

Ключовий епізод стався на 26-му колі, коли лідируючий британець раніше Феттеля заїхав на плановий піт-стоп в бокси, а потім немов за бажанням шанувальників Ferrari, на трасу виїхала машина безпеки.

Так як в цей момент діяло обмеження швидкості, Себ зміг спокійно змінити гуму, і рухаючись з такою ж швидкістю по піт-лейн (60 км/год), як і інші гонщики, виїхав на трасу вже перед Хемілтоном.

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Новини
Пілот Mercedes потрапив в страшну аварію на кваліфікації Гран-прі Австралії - опубліковано відео

Результати гонки

пілот команда час Піт
1. С. Феттель Ferrari - 1
2. Л.Хемілтон Mercedes +5.036 1
3. К.Райкконен Ferrari +6.309 1
4. Д.Ріккардо Red Bull +7.069 1
5. Ф.Алонсо McLaren +27.886 1
6. М.Ферстаппен Red Bull +28.945 1
7. Н.Хюлкенберг Renault +32.671 1
8. В.Боттас Mercedes +34.339 1
9. С.Вандорн McLaren +34.921 1
10. К.Сайнс Renault +45.722 1
11. C.Перес Force India +46.817 1
12. Е.Окон Force India +60.278 1
13. Ш.Леклер Sauber +75.759 2
14. Л.Стролл Williams +78.288 2
15. Б.Хартлі Toro Rosso +1 коло 2

Краще коло: Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) 1: 25.945 (54 коло).

причини сходів

пілот команда коло Причина
С.Сіроткін Williams 5 гальма
М. Еріксона Sauber 6 підсилювач рульового управління
П.Гаслі Toro Rosso 11 силова установка
К.Магнуссен Haas 23 кріплення колеса
Р.Грожан Haas 24 кріплення колеса

Положення в чемпіонаті: Особистий залік

пілот Країна команда окуляри
= 1. С. Феттель Scuderia Ferrari 25
= 2. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 18
= 3. К.Райкконен Scuderia Ferrari 15
= 4. Д.Ріккардо Aston Martin Red Bull Racing 12
= 5. Ф.Алонсо McLaren F1 Team 10
= 6. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 8
= 7. Н.Хюлкенберг Renault Sport Formula 1 Team 6
= 8. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 4
= 9. С.Вандорн McLaren F1 Team 2
= 10. К.Сайнс Renault Sport Formula 1 Team 1

Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів

команда мотор окуляри
= 1. Scuderia Ferrari Ferrari 40
= 2. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 22
= 3. Aston Martin Red Bull Racing Renault 20
= 4. McLaren F1 Team Renault 12
= 5. Renault Sport Formula 1 Team Renault 7

Наступний етап відбудеться в Бахрейні, 8 квітня. Нагадаємо, що в цьому сезоні Формула-1 відмовилася від однієї з ключових фішок.

Особи
Льюїс ХемілтонСебастьян Феттель
Об'єкти
Ferrari F1Mercedes F1
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