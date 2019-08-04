Формула-1: Гран-прі Угорщини завершився драматичною розв'язкою на останніх колах

На автодромі Хунагорірнг в містечку Модьорд відбувся дванадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі Угорщини драматично виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, обігнавши Макса Ферстаппена з Red Bull на фініші перегонів.

Голландець напередодні вперше в кар'єрі виграв кваліфікацію, впевнено стартував, і не дозволяв Льюїсу Хемілтону себе обігнати аж аж до 67-го кола.

На 40-х колах британець був дуже близький, щоб вийти на перше місце, але під час обгону вилетів за межі траси і повернувся в гонку другим. Однак потім Хемілтон вдало провів піт-стоп і зміг за 6 кіл відіграти відставання в 10 секунд.

Третє місце у Себастьяна Феттеля з Ferrari.

Тринадцятий етап Формули-1 пройде через 4 тижні, 1 вересня в Бельгії.

Гран-прі Угорщини

Гран-прі Угорщини

Гран-прі Угорщини

Гран-прі Угорщини

Гран-прі Угорщини

Гран-прі Угорщини

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 липня на мокрому автодромі Хоккенхаймринг в Хоккенхаймі в неділю, 28 липня, одинадцятий етап Формули-1 виграв гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

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