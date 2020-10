Феттель зламав автодром під час Гран-прі Португалії. Відео

Пілот Ferrari Себастьян Феттель зламав ділянку дренажної системи на автодромі "Алгарве" де в цей уїкенд проходить 12-й етап чемпіонату світу з автоспорту в класі Формула-1.

Під час третьої вільної практики німець в 14-му повороті проїхав по люка, після чого металеву конструкцію вирвало з автодрому і розкидало по трасі. Організаторам не вистачило двох годин на ремонт, через що кваліфікацію довелося на півгодини відкласти.

In case you missed FP3 ...



This bit of drain damage caused problems on the exit of Turn 14 #PortugueseGP 🇵🇹 # F1 pic.twitter.com/GIaskIS3pZ