Феттель зламав автодром під час Гран-прі Португалії. Відео
Пілот Ferrari Себастьян Феттель зламав ділянку дренажної системи на автодромі "Алгарве" де в цей уїкенд проходить 12-й етап чемпіонату світу з автоспорту в класі Формула-1.
Під час третьої вільної практики німець в 14-му повороті проїхав по люка, після чого металеву конструкцію вирвало з автодрому і розкидало по трасі. Організаторам не вистачило двох годин на ремонт, через що кваліфікацію довелося на півгодини відкласти.
In case you missed FP3 ...- Formula 1 (@ F1) October 24, 2020
This bit of drain damage caused problems on the exit of Turn 14 #PortugueseGP 🇵🇹 # F1 pic.twitter.com/GIaskIS3pZ
Як повідомляв OBOZREVATEL , Льюїс Хемілтон здобув перемогу на 11-му етапі Формули-1 і повторив "вічний" рекорд Шумахера.