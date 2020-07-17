Де дивитися онлайн Гран-прі Угорщини: розклад трансляцій Формули-1

У чемпіонаті світу з автогонок у класі Формула-1 18-19 липня відбудеться Гран-прі Угорщини.

Третій етап сезону приймає автодром "Хунгарорінг", який розташовано в містечку Модьород у 18 кілометрах від столиці країни Будапешта.

Після вільних заїздів в суботу, 18 липня, відбудеться кваліфікація, де визначиться стартова решітка, а на наступний день пілоти розіграють призові місця в самій гонці.

Побачити Гран-прі Угорщини на українському телебаченні можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі Setanta Sports. Крім того, в прямому ефірі гонку покажуть російські "Матч ТВ" та "Матч! Арена".

Розклад Гран-прі Угорщини

18 липня (субота)

Кваліфікація: 16:00 – 17:00

19 липня (неділя)

Гонка: 16:10 – 18:10

Нагадаємо, після двох етапів лідерство в загальному заліку чемпіонату утримує представник Mercedes Валттері Боттас.

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