Де дивитися онлайн Гран-прі Бахрейну: розклад трансляцій Формули-1

У чемпіонаті світу з автогонок в класі Формули-1 28-29 листопада відбудеться 15-й етап сезону-2020 – Гран-прі Бахрейну.

Гонку прийме Міжнародний автодром Бахрейну в пустелі Сахір. Пілоти проїдуть 57 кіл по 5412 метрів кожен.

За традицією після вільних заїздів гонщики у суботу, 28 листопада, посперечаються за місця в кваліфікації, а на наступний день визначаться володарі призових місць. В Україні стежити за Гран-прі Бахрейну можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі Setanta Sports+. Крім того, його покаже російський мовник "Матч ТВ".

Вашій увазі розклад 15-го етапу сезону Формули-1.

Гран-прі Бахрейну

28 листопада (субота)

15:55. Кваліфікація

29 листопада (неділя)

16:05. Гонка

Нагадаємо, у загальному заліку після 14 етапів лідирує чинний чемпіон Льюїс Хемілтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донька знаменитого чемпіона проміняла російського пілота Дениса Квята на його конкурента.