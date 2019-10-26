Де дивитися Гран-прі Мексики: розклад трансляцій Формули-1

У цей уїкенд 26-27 жовтня відбудеться вісімнадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Мексики пройде в столиці Мехіко на автодромі імені братів Родрігес.

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російському каналі "Матч ТВ".

Крім того, відеокартинка буде також доступна на супутниковому каналі "Setanta Sports Ukraine" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом і з недавнього часу мовить в Україні.

Кваліфікація:

26 жовтня, 20:55 – "Матч ТВ"

У записі: 22:30 - "Setanta Sports 2", 27 жовтня о 00:05 на "Матч! Арена", о 04:15 "на Setanta Sports 2".

Гонка:

27 жовтня, 21:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine".

У записі: 28 жовтня, 01:00 "Матч! Арена".

Як повідомляв OBOZREVATEL, сімнадцятий етап Формули-1 пройшов в Японії 13 жовтня. Гран-прі відбувся на знаменитій трасі в Судзукі і завершився перемогою Вальтері Боттас з Mercedes.

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