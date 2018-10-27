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Де дивитися Гран-прі Мексики: розклад трансляцій Формули-1

1.5тЧитати матеріал російською

У неділю, 28 жовтня, відбудеться 18-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Черговий Гран-прі елітної автопершості пройде в Мехіко, на "Автодромі імені братів Родрігес", що названий на честь легендарних мексиканських гонщиків, які загинули під час заїздів Формули-1.

У прямому ефірі поспостерігати за битвою можна буде на "Першому автомобільному" (Україна), а також на російському каналі "Матч ТВ". Початок трансляції кваліфікації 27 жовтня о 20:50, а гонки - 28 жовтня в 21:00 за київським часом.

Де дивитися Гран-прі Мексики: розклад трансляцій Формули-1

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Відеокартинка з Гран-прі Мексики буде також доступна на супутниковому каналі "Сетанта спортс +" - ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пілот Ferrari виграв Гран-прі США Формули-1.

Місце
МексикаМехіко
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