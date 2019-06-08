Де дивитися Гран-прі Канади: розклад трансляцій Формули-1

У неділю, 9 червня, відбудеться сьомий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 в сезоні 2019 року. Гран-прі Канади пройде на автодороме ім. Жиля Вільньова в Монреалі.
Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російському каналі "Матч! Арена".
Крім того, відеокартинка буде також доступна на супутниковому каналі "Сетанта спортс +" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом.
Кваліфікація:
8 червня, 20:55 - "Матч! Арена", "Setanta Sports +. У записі: 9 червня 01:30 -" Матч ТВ "
гонка:
9 червня, 21:00 – "Матч! Арена", "Setanta Sports +. У записі: 10 червня 00:20 -" Матч ТВ "
Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня, в Монако відбувся шостий етап. Його виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.
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