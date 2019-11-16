Де дивитися Гран-прі Бразилії: розклад трансляцій Формули-1

У цей вїкенд 16-17 листопада відбудеться двадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Бразилії пройде на автодромі імені Хосе-Карлоса Пасе (Інтерлагос) в Сан-Паулу

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російському каналі "Матч ТВ".

Крім того, відеокартинка буде також доступна на супутниковому каналі "Setanta Sports Ukraine" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом і з недавнього часу мовить в Україні.

Кваліфікація:

16 листопада 19:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports Ukraine", "Setanta Sports" 2

У записі: о 23:40 – "Матч! Арена", 17 листопада о 07:15 – "Setanta Sports 2"

Гонка:

17 листопада 18:50 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine".

У записі: 18 листопада о 02:00 - "Матч! Арена".

*Час вказано київський

Як повідомляв OBOZREVATEL, два тижні тому в США завершився 19-й етап Формули-1. На Гран-прі США, який пройшов в Остіні, своє шосте чемпіонство в кар'єрі оформив пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

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