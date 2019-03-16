Де дивитися Гран-прі Австралії: розклад трансляцій Формули-1

У неділю, 17 березня, відбудеться перший етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Старт нового сезону пройде в австралійському Мельбурні на гоночній трасі "Альберт Парк". Протяжність траси – 5,3 км.

Перші етапи битви будуть недоступні для українського телеглядача, який раніше міг спостерігати за змаганнями Формули-1 на "Першому автомобільному". Проте, у всіх любителів найпопулярнішої автогонки світу буде можливість подивитися її наживо на російському каналі "Матч ТВ". Початок трансляції гонки – о 7:10 за київським часом.

Гран-прі Австралії. Кваліфікація

Відеокартинка з Гран-прі Австралії буде також доступна на супутниковому каналі "Сетанта спортс +" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом.Як повідомляв OBOZREVATEL, гоночний директор автогонок у класі Формула-1 Чарлі Уайтінг помер в Мельбурні в ніч на 14 березня від легеневої емболії. Йому було 66 років.

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