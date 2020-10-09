Де дивитися Гран-прі Айфеля: розклад трансляцій Формули-1

У чемпіонаті світу з автогонок у класі Формула-1 10-11 жовтня відбудеться Гран-прі Айфеля.

11-й етап сезону пройде на знаменитому автодромі "Нюрбургринг" у Німеччині. Гонка примітна тим, що у Формулі-1 дебютує син легендарного Міхаеля Шумахера – Мік. Він візьме участь у вільних заїздах за кермом боліда Alfa Romeo.

Традиційно у суботу в кваліфікації пілоти розіграють місця на стартовій решітці, а вже на наступний день посперечаються за призові місця. В Україні любителі Формули-1 зможуть побачити Гран-прі Айфеля у прямому ефірі завдяки прямій трансляції на телеканалі Setanta Sports. У Росії гонку покажуть "Матч ТВ" і "Матч! Арена".

Розклад Гран-прі Айфеля:

10 жовтня (субота)

15:55. Кваліфікація

11 жовтня (неділя)

15:10. Гонка

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер загального заліку сезону-2020 Формули-1 та діючий чемпіон британець Льюїс Хемілтон дивним рішенням позбавив себе перемоги на Гран-прі Росії.