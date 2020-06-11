Його дебют відбувся в 1991 році, а остання гонка – в 2012-му

Він встановив численні рекорди в гонках Формули-1: за кількістю перемог (91), подіумів (155), перемог за один сезон (13), швидких кіл (77) і чемпіонських титулів поспіль (5)

Міхаель Шумахер є семиразовим чемпіоном світу, дворазовим віцечемпіоном і тричі бронзовим призером Формули-1

Операція, яку найближчим часом зроблять легендарному гонщикові Формули-1 Міхаелю Шумахеру, буде проходити з використанням стовбурових клітин, які повинні замінити пошкоджену тканину.

Міхаель Шумахер (2004 рік)

Ці стовбурові клітини експілоту Ferrari імплантують в серцеву тканину – передбачається, що це допоможе регенерувати нервову систему колишнього гонщика, повідомляє Daily Mail

Операцію проведе французький професор і кардіолог Філіп Менаше – він уже оперував Шумахера в вересні минулого року. Пошкоджені клітини в тілі німця замінять на здорові, які були отримані з кісткового мозку і крові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2013 року Міхаель отримав серйозну травму, катаючись на гірськолижному схилі в Альпах. Він впав, вдарившись головою об виступ скелі. Його доставили в лікарню у французькому Греноблі і ввели у штучну кому. Влітку 2014-го Шумахер прийшов в свідомість. У грудні 2018 року видання Daily Mail написало, що він більше не прикутий до ліжка і знаходиться на своїй віллі біля Женевського озера.

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