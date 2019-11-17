На автодромі імені Хосе-Карлоса Пасі (Інтерлагос) в бразильському Сан-Паулу відбувся двадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі ознаменувався неймовірною боротьбою на останніх колах, і його в соцмережах встигли заслужено охрестити найдраматичнішим в сезоні.

Старт пілоти провели спокійно, і до фіналу на трасі не було гострої боротьби, але починаючи з 65-го кола ситуація змінилася

Спершу гонщики Ferrari влаштували справжню "бійку", допустивши контакт в боротьбі за позицію – Феттель зачепив машину Леклера – і обидва зійшли з дистанції. Виїхав автомобіль безпеки.

Лідер Mercedes Льюїс Хемілтон звернув у бокси, повернувшись на трасу четвертим.

За два кола до фінішу оголосили рестарт. Льюїс випередив Гасли і підло атакував Елбона. В результаті машини зіткнулися, Алекс зійшов з дистанції, а Хемілтон продовжив рух, пропустивши Гасли, з яким боровся до останніх метрів.

результати гонки пілот команда час Піт 1. М.Ферстаппен Red Bull 3 2. П.Гаслі Toro Rosso +6.077 2 3. Л.Хемілтон Mercedes +6.139 3 4. К.Сайнс McLaren +8.896 1 5. К.Райкконен Alfa Romeo +9.452 2 6. А.Джовінацці Alfa Romeo +10.201 2 7. Д.Ріккардо Renault +10.541 2 8. Л.Норріс McLaren +11.204 2 9. С.Перес Racing Point +11.529 2 10. Д.Квят Toro Rosso +11.931 2 11. К.Магнуссен Haas +12.732 2 12. Н.Хюлкенберг Renault +18.059 3 13. Д.Расселл Williams +13.599 3 14. Р.Грожан Haas +14.247 2 15. А.Елбон Red Bull +14.927 2 16. Р.Кубіца Williams +1 коло 4 17. С. Феттель Ferrari сход 2 18. Л.Стролл Racing Point сход 2 19. Ш.Леклер Ferrari сход 2 Краще коло: Валттері Боттас (Mercedes) 1: 10.698 (43 коло) причини сходів пілот команда кіл Причина В.Боттас Mercedes 51 мотор Положення в чемпіонаті: Особистий залік пілот Країна команда очки = 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 396 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 314 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 260 4. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 249 = 5. С. Феттель Scuderia Ferrari 230 6. П.Гаслі Red Bull Toro Rosso Honda 95 = 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 92 8. А.Елбон Aston Martin Red Bull Racing 84 = 9. Д.Ріккардо Renault F1 Team 52 = 10. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 45 = 11. Л.Норріс McLaren F1 Team 45 12. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 41 13. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 37 14. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 36 = 15. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 21 = 16. К.Магнуссен Haas F1 Team 20 17. А.Джовінацці Alfa Romeo Racing 12 18. Р.Грожан Haas F1 Team 8 = 19. Р.Кубіца Williams Racing 1 Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів команда мотор очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 710 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 479 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 391 = 4. McLaren F1 Team Renault 137 = 5. Renault F1 Team Renault 89 = 6. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 84 = 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 66 = 8. Alfa Romeo Racing Ferrari 53 = 9. Haas F1 Team Ferrari 28 = 10. Williams Racing Mercedes 1

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