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17 листопада • оновлено в 22:59
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/ Формула 1

"Бійка" Ferrari і підлість Хемілтона: в Формулі-1 відбулася найдраматичнiша гонка сезону

3.3т
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На автодромі імені Хосе-Карлоса Пасі (Інтерлагос) в бразильському Сан-Паулу відбувся двадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі ознаменувався неймовірною боротьбою на останніх колах, і його в соцмережах встигли заслужено охрестити найдраматичнішим в сезоні.

Старт пілоти провели спокійно, і до фіналу на трасі не було гострої боротьби, але починаючи з 65-го кола ситуація змінилася

Спершу гонщики Ferrari влаштували справжню "бійку", допустивши контакт в боротьбі за позицію – Феттель зачепив машину Леклера – і обидва зійшли з дистанції. Виїхав автомобіль безпеки.

Лідер Mercedes Льюїс Хемілтон звернув у бокси, повернувшись на трасу четвертим.

За два кола до фінішу оголосили рестарт. Льюїс випередив Гасли і підло атакував Елбона. В результаті машини зіткнулися, Алекс зійшов з дистанції, а Хемілтон продовжив рух, пропустивши Гасли, з яким боровся до останніх метрів.

результати гонки

пілот команда час Піт
1. М.Ферстаппен Red Bull 3
2. П.Гаслі Toro Rosso +6.077 2
3. Л.Хемілтон Mercedes +6.139 3
4. К.Сайнс McLaren +8.896 1
5. К.Райкконен Alfa Romeo +9.452 2
6. А.Джовінацці Alfa Romeo +10.201 2
7. Д.Ріккардо Renault +10.541 2
8. Л.Норріс McLaren +11.204 2
9. С.Перес Racing Point +11.529 2
10. Д.Квят Toro Rosso +11.931 2
11. К.Магнуссен Haas +12.732 2
12. Н.Хюлкенберг Renault +18.059 3
13. Д.Расселл Williams +13.599 3
14. Р.Грожан Haas +14.247 2
15. А.Елбон Red Bull +14.927 2
16. Р.Кубіца Williams +1 коло 4
17. С. Феттель Ferrari сход 2
18. Л.Стролл Racing Point сход 2
19. Ш.Леклер Ferrari сход 2

Краще коло: Валттері Боттас (Mercedes) 1: 10.698 (43 коло)

причини сходів

пілот команда кіл Причина
В.Боттас Mercedes 51 мотор

Положення в чемпіонаті: Особистий залік

пілот Країна команда очки
= 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 396
= 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 314
3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 260
4. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 249
= 5. С. Феттель Scuderia Ferrari 230
6. П.Гаслі Red Bull Toro Rosso Honda 95
= 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 92
8. А.Елбон Aston Martin Red Bull Racing 84
= 9. Д.Ріккардо Renault F1 Team 52
= 10. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 45
= 11. Л.Норріс McLaren F1 Team 45
12. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 41
13. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 37
14. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 36
= 15. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 21
= 16. К.Магнуссен Haas F1 Team 20
17. А.Джовінацці Alfa Romeo Racing 12
18. Р.Грожан Haas F1 Team 8
= 19. Р.Кубіца Williams Racing 1

Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів

команда мотор очки
= 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 710
= 2. Scuderia Ferrari Ferrari 479
= 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 391
= 4. McLaren F1 Team Renault 137
= 5. Renault F1 Team Renault 89
= 6. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 84
= 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 66
= 8. Alfa Romeo Racing Ferrari 53
= 9. Haas F1 Team Ferrari 28
= 10. Williams Racing Mercedes 1
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Як повідомляв OBOZREVATEL, два тижні тому в США завершився 19-й етап Формули-1. На Гран-прі США, який пройшов в Остіні, своє шосте чемпіонство в кар'єрі оформив пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Бразилія
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Любимое слово комментаторов "Обоза" - "подлость". Очевидно, других эмоций они не испытывают или не знают, как они называются.
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