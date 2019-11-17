На автодромі імені Хосе-Карлоса Пасі (Інтерлагос) в бразильському Сан-Паулу відбувся двадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.
Гран-прі ознаменувався неймовірною боротьбою на останніх колах, і його в соцмережах встигли заслужено охрестити найдраматичнішим в сезоні.
Старт пілоти провели спокійно, і до фіналу на трасі не було гострої боротьби, але починаючи з 65-го кола ситуація змінилася
Спершу гонщики Ferrari влаштували справжню "бійку", допустивши контакт в боротьбі за позицію – Феттель зачепив машину Леклера – і обидва зійшли з дистанції. Виїхав автомобіль безпеки.
Лідер Mercedes Льюїс Хемілтон звернув у бокси, повернувшись на трасу четвертим.
За два кола до фінішу оголосили рестарт. Льюїс випередив Гасли і підло атакував Елбона. В результаті машини зіткнулися, Алекс зійшов з дистанції, а Хемілтон продовжив рух, пропустивши Гасли, з яким боровся до останніх метрів.
результати гонки
|пілот
|команда
|час
|Піт
|1. М.Ферстаппен
|Red Bull
|3
|2. П.Гаслі
|Toro Rosso
|+6.077
|2
|3. Л.Хемілтон
|Mercedes
|+6.139
|3
|4. К.Сайнс
|McLaren
|+8.896
|1
|5. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+9.452
|2
|6. А.Джовінацці
|Alfa Romeo
|+10.201
|2
|7. Д.Ріккардо
|Renault
|+10.541
|2
|8. Л.Норріс
|McLaren
|+11.204
|2
|9. С.Перес
|Racing Point
|+11.529
|2
|10. Д.Квят
|Toro Rosso
|+11.931
|2
|11. К.Магнуссен
|Haas
|+12.732
|2
|12. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+18.059
|3
|13. Д.Расселл
|Williams
|+13.599
|3
|14. Р.Грожан
|Haas
|+14.247
|2
|15. А.Елбон
|Red Bull
|+14.927
|2
|16. Р.Кубіца
|Williams
|+1 коло
|4
|17. С. Феттель
|Ferrari
|сход
|2
|18. Л.Стролл
|Racing Point
|сход
|2
|19. Ш.Леклер
|Ferrari
|сход
|2
Краще коло: Валттері Боттас (Mercedes) 1: 10.698 (43 коло)
причини сходів
|пілот
|команда
|кіл
|Причина
|В.Боттас
|Mercedes
|51
|мотор
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|пілот
|Країна
|команда
|очки
|=
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|396
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|314
|3. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|260
|4. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|249
|=
|5. С. Феттель
|Scuderia Ferrari
|230
|6. П.Гаслі
|Red Bull Toro Rosso Honda
|95
|=
|7. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|92
|8. А.Елбон
|Aston Martin Red Bull Racing
|84
|=
|9. Д.Ріккардо
|Renault F1 Team
|52
|=
|10. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|45
|=
|11. Л.Норріс
|McLaren F1 Team
|45
|12. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|41
|13. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|37
|14. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|36
|=
|15. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|21
|=
|16. К.Магнуссен
|Haas F1 Team
|20
|17. А.Джовінацці
|Alfa Romeo Racing
|12
|18. Р.Грожан
|Haas F1 Team
|8
|=
|19. Р.Кубіца
|Williams Racing
|1
Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів
|команда
|мотор
|очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|710
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|479
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|391
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|137
|=
|5. Renault F1 Team
|Renault
|89
|=
|6. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|84
|=
|7. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|66
|=
|8. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|53
|=
|9. Haas F1 Team
|Ferrari
|28
|=
|10. Williams Racing
|Mercedes
|1
Як повідомляв OBOZREVATEL, два тижні тому в США завершився 19-й етап Формули-1. На Гран-прі США, який пройшов в Остіні, своє шосте чемпіонство в кар'єрі оформив пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.
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