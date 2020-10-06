З'явилося рішення уряду Франції щодо матчу з Україною

Спеціальна комісія уряду Франції дозволила в Парижі проведення 7 жовтня товариського футбольного матчу проти команди України, повідомив шеф-продюсер каналів "Футбол 1/2/3" Іван Гресько.

Як уточнив Гресько, наша збірна повністю задовольняє всім вимогам сторони, що приймає: в команді є необхідний мінімум у 13 польових футболістів і воротаря, готових провести матч. Збірна не планує довикликати на матч проти Франції додаткових голкіперів на допомогу Георгію Бущану.

Тест Романа Яремчука на коронавірус, який форвард здав сьогодні вранці, виявився негативним. У день гри українські футболісти пройдуть ще одне тестування на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL. легендарний український воротар Олександр Шовковський узяв участь у тренуванні разом із командою на "Стад де Франс". Як розповів сам голкіпер, він не збирався повертатися в футбол, однак обставини виявилися вищими за це.