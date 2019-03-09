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З'явилися сенсаційні дані про вихід Гвардіоли з "Манчестер Сіті"

9.2тЧитати матеріал російською

Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола може в літнє міжсезоння покинути клуб. Іспанський фахівець досяг попередньої домовленості з керівництвом туринського "Ювентуса".

Після закінчення сезону італійський клуб може попрощатися з нинішнім головним тренером Массіміліано Аллегрі. Серед його наступників називалися імена екс-тренера "Реала" Зінедіна Зідана та наставникп збірної Франції Дідьє Дешама. Однак журналіст "Il Giornale" Луїджі Гуельпа заявив, що за інформацією його надійних джерел туринський клуб очолить саме Гвардіола.

Хосеп Гвардіола

Хосеп Гвардіола

Manchester City

Новини
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"Я дізнався, що Гвардіола досяг усної угоди з "Ювентусом" про контракт на 4 роки. Мені про це розповів той же чоловік, який раніше повідомляв про перехід Роналду в туринський клуб. Це була б бомба!" - цитує Гуельпу Calciomercato.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола після гри з "Борнмутом" (1:0) в Прем'єр-лізі Англії похвалив Олександра Зінченка, який був визнаний кращим гравцем матчу.

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Особи
Пеп ГвардіолаДідьє ДешамЗінедін Зідан
Теги
ФК ЮвентусФК Манчестер Сіті
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