З'ясувався сенсаційний нюанс авіакатастрофи з Салой

Пілот Девід Айбботсон, який керував літаком, що зазнав аварії з футболістом "Кардіфф Сіті" Еміліано Салой на борту, був дальтоніком.
Еміліано Салой і Девід Айбботсон
Як повідомляє BBC Sport, посилаючись на свої джерела, через це пілотові було заборонено літати в ночi, але дозволено вдень. Літак Piper PA-46 Malibu був зареєстрований в США, проте, пілот мав дозвіл керувати ним на території Європи.
Відзначається, що, згідно з реєстром американського Федерального агентства цивільної авіації, Айбботсону потрібні були очки для дальтоніків. Про інші проблеми пілота зі здоров'ям не повідомляється.
Як повідомляв OBOZREVATEL
Аргентинський нападник Еміліано Сала безслідно зник під час перельоту з Нанта в Кардіфф ввечері 21 січня.
28-річний футболіст прямував в клуб англійської Прем'єр-ліги "Кардіфф Сіті", ставши найдорожчим придбанням в історії валлійського клубу.
За даними ЗМІ, Piper Malibu зник з екранів радарів через 50 хвилин після початку польоту, а перед цим пілот запитував екстрену посадку.
Також в мережі були оприлюднені два повідомлення Сали, зроблені ним незадовго до передбачуваного краху.
4 лютого літак Piper PA-47 Malibu, на якому летів нападник "Кардіффа" Еміліано Сала, був знайдений на дні Ла-Маншу неподалік від острова Гернсі.
8 лютого було піднято тіло, в якому впізнали зниклого футболіста.
11 лютого експерти назвали причини смерті Сали.
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