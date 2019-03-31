З'ясувався сенсаційний нюанс авіакатастрофи з Салой

Пілот Девід Айбботсон, який керував літаком, що зазнав аварії з футболістом "Кардіфф Сіті" Еміліано Салой на борту, був дальтоніком.

Еміліано Салой і Девід Айбботсон

Як повідомляє BBC Sport, посилаючись на свої джерела, через це пілотові було заборонено літати в ночi, але дозволено вдень. Літак Piper PA-46 Malibu був зареєстрований в США, проте, пілот мав дозвіл керувати ним на території Європи.

Відзначається, що, згідно з реєстром американського Федерального агентства цивільної авіації, Айбботсону потрібні були очки для дальтоніків. Про інші проблеми пілота зі здоров'ям не повідомляється.

Як повідомляв OBOZREVATEL

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