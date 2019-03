Звалився на газон: в матчі відбору на Євро-2020 трапився жахливий інцидент - відеофакт

У матчі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 між Грузією і Швейцарією трапився жахливий епізод.

На 25-й хвилині захисник гостей Фабіан Шер зіткнувся з гравцем "Уфи" Джемалем Табідзе, звалився на газон і втратив свідомість.

У Шера запав язик, але поруч опинився грузин Жано Ананідзе, який зорієнтувався швидше за всіх: відкрив рот потерпілому, тим самим звільнивши дихальні шляхи.

