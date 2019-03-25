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Звалився на газон: в матчі відбору на Євро-2020 трапився жахливий інцидент - відеофакт

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У матчі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 між Грузією і Швейцарією трапився жахливий епізод.

На 25-й хвилині захисник гостей Фабіан Шер зіткнувся з гравцем "Уфи" Джемалем Табідзе, звалився на газон і втратив свідомість.

Фабіан Шер

Фабіан Шер

Twitter.com/Cleansheet

У Шера запав язик, але поруч опинився грузин Жано Ананідзе, який зорієнтувався швидше за всіх: відкрив рот потерпілому, тим самим звільнивши дихальні шляхи.

Пізніше швейцарцю допомогли лікарі, він отримав струс мозку, але дограв матч до кінця.

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Нагадаємо, що в 2014-му грузинський футболіст Джаба Канкава таким же чином врятував Олега Гусєва в матчі чемпіонату України між "Дніпром" і київським "Динамо".

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Тема
Євро-2020
Місце
ГрузіяТбілісі
Тег
збірна Швейцарії з футболу
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