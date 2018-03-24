Зрадника України покарали в збірній Росії з футболу

Уродженця Дніпропетровська (нині Дніпро) Романа Нойштедтера оштрафували за порушення внутрішнього розпорядку збірної Росії по футболу, повідомляє офіційний сайт РФС. Крім того покараний і ще один гравець команди - Константін Рауш.

Обидва футболісти після розгромної поразки від Бразилії, вирушили веселитися в нічний клуб.

"Ми розуміємо, що подібна поведінка позначається на іміджі збірної, дає привід для непотрібних розмов і обговорень. Відповідно до внутрішнім розпорядком прийнято рішення оштрафувати гравців", - йдеться в повідомленні прес-служби РФС.

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Гравці принесли свої вибачення і погодилися зі штрафом.

"Після гри з Бразилією з друзями, які були присутні на грі, ми повечеряли в одному з московських ресторанів. І тим самим порушили графік, відповідно до якого після півночі вже не повинні були бути в громадському місці. Ми не праві, приносимо свої вибачення і згодні з покаранням у вигляді штрафу. Надалі будемо робити все можливе, щоб не повторити подібних помилок і залишатися в числі кандидатів у національну команду", - цитує Рауша і Нойштедтера прес-служба РФС.

Нагадаємо, українець Нойштедтер навесні 2016 року офіційно став громадянином Російської Федерації. Як повідомляв "Обозреватель", спортсмен пояснив, чому проміняв Україну на Росію.