Зозуля зробив асист і допоміг "Альбасете" уникнути поразки в матчі чемпіонату Іспанії.

Український нападник "Альбасете" Роман Зозуля віддав гольову передачу на партнера і допоміг своїй команді уникнути поразки в домашньому матчі іспанської Сегунди проти "Алькоркону".

Гості відкрили рахунок на старті поєдинку й довгий час вели в рахунку, але на 57-й хвилині "Альбасете" вдалося відігратися. Голкіпер вибив м'яч на Зозулю, який, вигравши верхову боротьбу, вивів партнера по команді один на один. Клуб українця мав відмінну можливість вирвати перемогу, але нею не скористався. Міг відзначитися й наш співвітчизник, але його удар головою відбив воротар.

Нічия з рахунком 1:1 дозволила "Альбасете" збільшити відрив від зони вильоту до трьох очок. До закінчення чемпіонату командам залишилося провести п'ять турів.

Відзначимо, що Зозуля став найкращим гравцем матчу разом з нападником "Алькоркону", який забив гол своєї команди. Видання SofaScore поставило їм обом оцінку 7,4.

Зозуля був визнаний найкращим гравцем матчу разом з нападником "Алькоркону" www.sofascore.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін провів чудовий матч в Іспанії, ставши найкращим у команді.