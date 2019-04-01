Зозуля знищує головою: топ-події українців в Європі

Поки команди УПЛ відпочивали в минулий уїк-енд через вибори президента України, українські легіонери встигли й проголосувати (сподіваємося), й провести насичені матчі в турі своїх чемпіонатів.

Цього разу небагатьом вдалося відзначитися результативними діями, хоча команди наших хлопців в основному перемагали. А хтось вже дуже близький до "10-ки за сезон". OBOZREVATEL в своїй традиційній рубриці розглядає зарубіжні чемпіонати на предмет подвигів українського "легіону".

Зозуля після паузи знову забиває, і знову головою

У нинішньому сезоні українець став одним з кращих атакувальних гравців "Альбасете" в Сегунді, але до останнього уїк-енду не забивав з початку березня. Вболівальники "Альба" вже зачекалися голів, і українець нарешті виправився.

Хоча "Альбасете" і не зумів обіграти "Тенеріфе" (2:2), але гол Романа став однією з родзинок матчу. Форвард в своєму кращому стилі знову відмінно пробив головою, красиво замкнувши дальній пас зліва.

Таким чином у Зозулі вже 8-й гол в сезоні, і Роман дуже близький до оформлення 10-ки (зараз він другий бомбардир команди). "Альбасете" ж залишається на 3 місці Сегунди, відстаючи від другої позиції всього на 1 бал. Для Зозулі же матч з "Тенеріфе" приніс не тільки забитий м'яч, але і чутки про конкретний інтерес клубу Примери - "Хетафе", який зараз йде 4-м в чемпіонаті.

Густаво забивав, Селезньов тільки "кусав"

Куди більша драма для українських уболівальників розгорнулася в іншому матчі туру - "Малага" - "Спортинг". Поєдинок з двома вилученнями (по одному на кожну команду) завершився нічиєю, де за "Малагу" єдиний гол забив аргентинець українського походження Густав Бланко-Лещук.

Разом з Бланко-Лещуком в старті "Анчоусів" вийшов й "багатостраждальний" для уболівальників "Малаги" Євген Селезньов, який з моменту переходу в січні ще не забивав (чим викликає масу критики). Але саме удар Селезньова на останніх хвилинах міг принести "Малазі" перемогу - Євген відмінно пробив головою майже в кут. Однак воротар суперника дивом відбив м'яч прямо на лінії. Селезньову ж знову залишається тільки "кусати лікті".

Малиновський з розмахом почав гонку за чемпіонство

У Бельгії стартував другий етап чемпіонату - плей-офф, і "Генк" Руслана Малиновського почав його з розмахом. Команда українця в одні ворота розбила одного з головних конкурентів - "Андерлехт" (3:0).

Сам Малиновський хоч і не зміг відзначитися навіть результативною передачею, але провів на полі весь матч і в другому таймі мав відмінний момент. Але його потужний удар відбив воротар.

Таким чином "Генк" продовжує лідирувати в чемпіонаті (очки команд з першого етапу збереглися, але були поділені вдвічі), випереджаючи "Брюгге" на 4 бали.

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