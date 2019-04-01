МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Зозуля знищує головою: топ-події українців в Європі

1.3тЧитати матеріал російською

Поки команди УПЛ відпочивали в минулий уїк-енд через вибори президента України, українські легіонери встигли й проголосувати (сподіваємося), й провести насичені матчі в турі своїх чемпіонатів.

Цього разу небагатьом вдалося відзначитися результативними діями, хоча команди наших хлопців в основному перемагали. А хтось вже дуже близький до "10-ки за сезон". OBOZREVATEL в своїй традиційній рубриці розглядає зарубіжні чемпіонати на предмет подвигів українського "легіону".

Новини
У мережі показали, як проголосували знамениті українські спортсмени

Зозуля після паузи знову забиває, і знову головою

У нинішньому сезоні українець став одним з кращих атакувальних гравців "Альбасете" в Сегунді, але до останнього уїк-енду не забивав з початку березня. Вболівальники "Альба" вже зачекалися голів, і українець нарешті виправився.

Хоча "Альбасете" і не зумів обіграти "Тенеріфе" (2:2), але гол Романа став однією з родзинок матчу. Форвард в своєму кращому стилі знову відмінно пробив головою, красиво замкнувши дальній пас зліва.

Таким чином у Зозулі вже 8-й гол в сезоні, і Роман дуже близький до оформлення 10-ки (зараз він другий бомбардир команди). "Альбасете" ж залишається на 3 місці Сегунди, відстаючи від другої позиції всього на 1 бал. Для Зозулі же матч з "Тенеріфе" приніс не тільки забитий м'яч, але і чутки про конкретний інтерес клубу Примери - "Хетафе", який зараз йде 4-м в чемпіонаті.

Густаво забивав, Селезньов тільки "кусав"

Куди більша драма для українських уболівальників розгорнулася в іншому матчі туру - "Малага" - "Спортинг". Поєдинок з двома вилученнями (по одному на кожну команду) завершився нічиєю, де за "Малагу" єдиний гол забив аргентинець українського походження Густав Бланко-Лещук.

Разом з Бланко-Лещуком в старті "Анчоусів" вийшов й "багатостраждальний" для уболівальників "Малаги" Євген Селезньов, який з моменту переходу в січні ще не забивав (чим викликає масу критики). Але саме удар Селезньова на останніх хвилинах міг принести "Малазі" перемогу - Євген відмінно пробив головою майже в кут. Однак воротар суперника дивом відбив м'яч прямо на лінії. Селезньову ж знову залишається тільки "кусати лікті".

Малиновський з розмахом почав гонку за чемпіонство

У Бельгії стартував другий етап чемпіонату - плей-офф, і "Генк" Руслана Малиновського почав його з розмахом. Команда українця в одні ворота розбила одного з головних конкурентів - "Андерлехт" (3:0).

Сам Малиновський хоч і не зміг відзначитися навіть результативною передачею, але провів на полі весь матч і в другому таймі мав відмінний момент. Але його потужний удар відбив воротар.

Таким чином "Генк" продовжує лідирувати в чемпіонаті (очки команд з першого етапу збереглися, але були поділені вдвічі), випереджаючи "Брюгге" на 4 бали.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "українці за кордоном" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
українці за кордономЧемпіонат Іспаніїчемпіонат Бельгії
Особи
Роман ЗозуляГуставо Бланко-ЛещукЄвген СелезньовРуслан Малиновський
Теги
ФК ГенкФК МалагаАндерлехт Брюссель
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки