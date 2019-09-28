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28 вересня • оновлено в 18:42
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Зозуля забив незвичайний гол у Іспанії - опубліковано відео

27.3т Читати матеріал російською

Український футболіст "Альбасете" Роман Зозуля забив головою з 16 метрів в 8-му турі другого дивізіону чемпіонату Іспанії.

У матчі Сегунди проти "Лас-Пальмаса" екс-нападник збірної України вийшов в стартовому складі і відзначився на 86-й хвилині за рахунку 0:3.

Роман відгукнувся на передачу партнера з центру поля і в ефектному стрибку переграв голкіпера. На останній хвилині Зозуля зробив гольовий пас на Акунью, але це не врятувало його команду від поразки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники іспанського клубу "Райо Вальєкано" влаштували цькування Роману, який напередодні підписав новий контракт з "Альбасете".

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
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