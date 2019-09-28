Зозуля забив незвичайний гол у Іспанії - опубліковано відео

Український футболіст "Альбасете" Роман Зозуля забив головою з 16 метрів в 8-му турі другого дивізіону чемпіонату Іспанії.

У матчі Сегунди проти "Лас-Пальмаса" екс-нападник збірної України вийшов в стартовому складі і відзначився на 86-й хвилині за рахунку 0:3.

Роман відгукнувся на передачу партнера з центру поля і в ефектному стрибку переграв голкіпера. На останній хвилині Зозуля зробив гольовий пас на Акунью, але це не врятувало його команду від поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники іспанського клубу "Райо Вальєкано" влаштували цькування Роману, який напередодні підписав новий контракт з "Альбасете".

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