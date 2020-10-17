Зозуля в Іспанії забив дебютний гол у сезоні і був відразу замінений. Відео

Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля забив перший гол в сезоні в чемпіонаті Іспанії з футболу.

30-річний українець вийшов у стартовому складі в матчі в матчі 6-го туру Сегунди (другий за силою дивізіон країни) проти "Сабадельi" і на 62-й хвилині чітко реалізував пенальті. Через 3 хвилини футболіста замінили.

"Альбасете" – "Сабадель" 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 34 Арройо, 2:0 – 52 Пенья, 3:0 – 62, пенальті Зозуля.

Альбасете – Надаль, Арройо, Кецоевіч, кабалу, Горосіто (Boyomo, 79), Діаманка, Паскуаль (Азамум, 53), Альваро (Дель Посо, 79), Пенья, Фустер (Нуньєс, 65), Зозуля (Ортуньо, 65).

Сабадель – Mackay, Querol (Рубіо, 57), Кок, Фернандес (Heber Pena, 57), Rey (Ернандес, 57), Стоїчков (Гурусета, 68), Грег Сьєрра, Віктор Гарсія (Ернандес, 57), Мартінес, Adri, Іосу Оскоіді.

Попередження: Паскуаль (51), Кок (61).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зозуля потрапив в сферу інтересів "Валенсії", і це не сподобалося уболівальникам команди.

Нагадаємо, що в минулому сезоні український нападаючий також виступав за "Альбасете", але команді поки не вдалося домовитися про продовження контракту з найціннішим гравцем клубу.