Зозулі побажали смерті в Іспанії

Форвард збірної України Роман Зозуля потрапив в неприємну ситуацію в чемпіонаті Іспанії. Під час поєдинку проти "Луго" у другому дивізіоні вболівальники команди побажали смерті нападаючому "Альбасете".

Фанати на трибунах почали співати пісні зі словами "Помри, Зозуля". Це викликало обурення у представників ультрас "Альбасете", які заступилися за українського футболіста і закликали федерацію покарати вболівальників "Луго" за таку поведінку, повідомляє Aupa Alba.

Роман Зозуля Aupa Alba

"Альбасете" обіграв суперника в очному виїзному протистоянні з розгромним рахунком 0:3. Зозуля сам не забивав, однак взяв участь у двох забитих м'ячах своєї команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Роман Зозуля зізнався, що ним цікавляться клуби іспанської Ла Ліги. Однак за словами нападника "Альбасете", що виступає в другому дивізіоні чемпіонату Іспанії, команди бояться, що вболівальники можуть не прийняти Зозулю через його допомогу військовим на сході України.

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