Зозулі довелося вибачитися за "принизливі слова українській пресі"

Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля приніс вибачення за свій коментар в Іспанії пресі з України.

🎥 | "Quiero pedir perdón a las personas que se sintieron ofendidas con mis palabras, a mis compañeros de equipo y al Albacete Balompié", comunicado de Roman Zozulia



🔗 | https://t.co/pqwh5MyTeI pic.twitter.com/MDHrbMtq8d - Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) March 4, 2020

"На жаль, мене неправильно зрозуміли. Тому я хотів би вибачитися перед моїми товаришами з "Альбасете". Всі сказані мною слова не відповідають історії клубу і його емблемі. Я також хотів би вибачитися перед людьми, яких образили мої слова. Я не хотів нікого принижувати або ображати. Я часто чую ці слова на футбольних полях, і я також вважаю, що вони повинні бути виключені з футболу і спорту в цілому. Кожна людина вибирає свій життєвий шлях і вирішує, як їй жити. Ніколи в житті я не заявляв, що я проти цього. Я перепрошую ще раз. Я не хотів нікого образити", – заявив Зозуля.

Йдеться про коментар щодо ситуації зі скандування фанатами речівки "Зозуля – комуніст" у матчі з "Райо Вальєкано" (1:1). Після гри українець сказав: "Фани "Райо" називали мене фашистом, нацистом, расистом, комуністом. Чекаю, коли назвуть геєм".

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