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4 березня • оновлено в 21:24
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Зозулі довелося вибачитися за "принизливі слова українській пресі"

4.4т
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Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля приніс вибачення за свій коментар в Іспанії пресі з України.

"На жаль, мене неправильно зрозуміли. Тому я хотів би вибачитися перед моїми товаришами з "Альбасете". Всі сказані мною слова не відповідають історії клубу і його емблемі. Я також хотів би вибачитися перед людьми, яких образили мої слова. Я не хотів нікого принижувати або ображати. Я часто чую ці слова на футбольних полях, і я також вважаю, що вони повинні бути виключені з футболу і спорту в цілому. Кожна людина вибирає свій життєвий шлях і вирішує, як їй жити. Ніколи в житті я не заявляв, що я проти цього. Я перепрошую ще раз. Я не хотів нікого образити", – заявив Зозуля.

Йдеться про коментар щодо ситуації зі скандування фанатами речівки "Зозуля – комуніст" у матчі з "Райо Вальєкано" (1:1). Після гри українець сказав: "Фани "Райо" називали мене фашистом, нацистом, расистом, комуністом. Чекаю, коли назвуть геєм".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Какие товарищи нацист?! Гитлер тебе товарищь.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Теперь даже трансгендеры будут орать ,что Зозуля фашист,Не прёт шароварнику.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Признайся уже , что голубок, и тебя на руках будут носить.
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