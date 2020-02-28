Зоряний легіонер "Динамо" перейшов у Китай

Угорський захисник київського "Динамо" Тамаш Кадар став гравцем клубу китайської Суперліги "Шаньдун Лунен".

Як повідомляє офіційний сайт столичної команди, футболіст переїхав до Китаю на постійній основі. Сторони домовилися не розголошувати фінансові деталі угоди, але Telegram-канал Динамо Київ Inside пише, що сума трансферу склала 2,5 мільйона доларів.

Тамаш Кадар Football.ua

За киян Кадар виступав з 2017 року, перейшовши в "Динамо" з польського "Леха". Він зіграв 66 матчів в українській Прем'єр-лізі, 8 кубкових поєдинків і 30 ігор в єврокубках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом в угорця були проблеми у столичному клубі. Спочатку його перевели в дубль через конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком на тренуванні, а потім він був виключений із заявки на другу половину сезону.

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