"Зоря" врятувалася від поразки в Лізі Європи

Луганська "Зоря" в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграла внічию з болгарським ЦСКА. Зустріч на стадіоні "Васіл Левскі" в Софії завершилася з рахунком 1:1.
Український клуб повністю провалив перший тайм, віддавши ініціативу супернику. Господарі потужно атакували і на 13-й хвилині Евандро да Сілва відкрив рахунок після флангового прострілу. Кочергін дозволив зробити передачу, а Михайличенко не встиг за форвардом, який переправив м'яч у ворота.
За весь тайм луганчани створили лише один небезпечний момент, але змогли зрівняти рахунок. На 45-й хвилині Юрченко прокинув м'яч Хомченовському в штрафну ЦСКА, а Дмитро в спробі зробити простріл потрапив суперникові в руку.
Після перерви українські футболісти стали відверто грати на утримання рахунку, що їм зробити і вдалося.
ЦСКА Софія Болгарія – "Зоря" Україна 1:1
Голи: 1:0 – 13 Евандро, 1:1 – 45, пенальті Юрченко.
ЦСКА Софія – Черняускас, Туриця (Фаббріні, 62), Занєв, Альбентоса, Нуну Томаш, Тіагу Родрігеш, Бікеле, Малинов, Жеферсон (Соломон-Отабор, 77), Соу, Евандро.
Зоря – Шевченко, Абу-Ханна, Тимчик, Вернидуб, Михайличенко, Юрченко (Русин, 65), Хомченовський, Іванисеня (Арвеладзе, 70), Кочергін, Луньов (Ледньов, 65), Будковський.
Попередження: Бікеле (33), Малинов (41), Тимчик (61), Абу-Ханна (73), Фаббріні (75).
Другий український клуб в Лізі Європи, ФК "Маріуполь", сенсаційно зіграв внічию з голландським АЗ. Матч в Одесі на "Чорноморці" завершився з рахунком 0:0.
"Маріуполь" Україна – АЗ Алкмар Голландія 0:0
Маріуполь – Худжамов, Полегенько, Биков, Чоботенко, Чурко, Мишнєв, Тищенко (Кирюханцев, 86), Чех (Танковскій, 63), Вакула, Федорчук, Горбунов (Дава, 76).
АЗ Алкмар – Бізот, Вюйтенс (Класі, 73), Влар, Свенссон (Сугавара, 80), Аувеян, Стенгс, Копмейнерс, Ідрісса, Мідтше (Гудмундссон, 86), Вейндал, Боада.
Попередження: Свенссон (25), Чех (26), Боада (59), Полегенько (90).
Гра у відповідь з ЦСКА пройде у четвер, 15 серпня. Початок матчу в Запоріжжі - 20:00.
"Маріуполь", якщо переможе АЗ, в плей-офф раунді зіграє проти переможця пари "Антверпен" – "Вікторія" Пльзень.
Луганська "Зоря" в разі перемоги над ЦСКА Софія зіграє в фіналі кваліфікації з переможцем пари "Люцерн" – "Еспаньол".
Перші матчі плей-офф раунду відбудуться 22 серпня, у відповідь – через тиждень
Нагадаємо, що у 2-му раунді кваліфікації луганчани пройшли чорногорську "Будучность". Перший матч на виїзді завершився перемогою з рахунком 3: 1 - у відповідь 1: 0.
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