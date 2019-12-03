Золотий м'яч-2019: опубліковані повні результати голосування

Зірка каталонської "Барселони" Ліонель Мессі став переможцем у голосуванні за "Золотий м'яч"-2019, випередивши найближчого конкурента лише на сім очок.

Про це свідчать дані британського видання Sport Witness, яке опублікувало повні підсумки голосування журналістів у всьому світі. Мессі посів перше місце, набравши 686 балів. Голландський захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк отримав 679 пунктів, а Кріштіану Роналду з "Ювентуса" замкнув трійку з показником 476 очок.

It was so close. So, so close. pic.twitter.com/a9cf3JTcqT - Sport Witness (@Sport_Witness) 3 грудня 2019 р

До п'ятірки кращих також увійшли ще два представники "Ліверпуля" – Садіо Мане (347 пунктів) і Мохамед Салах (178).

Зазначимо, що Ліонель Мессі встановив історичний рекорд нагороди, завоювавши її вшосте. П'ять перемог у голосуванні – у Кріштіану Роналду.

1. Ліонель Мессі ("Барселона") – 686

2. Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль") – 679

3. Кріштіано Роналду ("Ювентус") – 476

4. Садіо Мане ("Ліверпуль") – 347

5. Мохамед Салах ("Ліверпуль") – 178

6. Кілліан Мбаппе (ПСЖ) – 89

7. Аліссон ("Ліверпуль") – 67

8. Роберт Левандовскі ("Баварія") – 44

9. Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті") – 41

10. Ріяд Марез ("Манчестер Сіті") – 33

11. Френкі Де Йонг ("Барселона") – 31

12. Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті") – 30

13. Еден Азар ("Реал Мадрид") – 25

14. Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті") – 14

15. Маттейс Де Лігт ("Ювентус") – 13

16. Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті") – 12

17. Роберто Фірміно ("Ліверпуль") – 11

18. Антуан Грізманн ("Барселона") – 9

19. Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль") – 8

20-21. П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал") – 5

20-21. Душан Тадич ("Аякс") – 5

22. Сон Хин Мін ("Тоттенхем") – 4

23. Уго Льоріс ("Тоттенхем") – 3

24-25. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") – 2

24-25. Каліду Кулібалі ("Наполі") – 2

26-27. Жоржина Вейналдум ("Ліверпуль") – 1

26-27. Карім Бензема ("Реал Мадрид") – 1

28-30. Жоау Феліш ("Атлетіко") – 0

28-30. Донні ван де Беек ("Аякс") – 0

28-30. Маркіньос (ПСЖ) – 0

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні назвали найкращий гол року, причому переможцею стала футболістка збірної U-17.

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