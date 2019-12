Золотий м'яч-2019: опубліковані повні результати голосування

Зірка каталонської "Барселони" Ліонель Мессі став переможцем у голосуванні за "Золотий м'яч"-2019, випередивши найближчого конкурента лише на сім очок.

Про це свідчать дані британського видання Sport Witness, яке опублікувало повні підсумки голосування журналістів у всьому світі. Мессі посів перше місце, набравши 686 балів. Голландський захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк отримав 679 пунктів, а Кріштіану Роналду з "Ювентуса" замкнув трійку з показником 476 очок.

