Золотий м'яч-2019: опубліковані повні результати голосування

Зірка каталонської "Барселони" Ліонель Мессі став переможцем у голосуванні за "Золотий м'яч"-2019, випередивши найближчого конкурента лише на сім очок.
Про це свідчать дані британського видання Sport Witness, яке опублікувало повні підсумки голосування журналістів у всьому світі. Мессі посів перше місце, набравши 686 балів. Голландський захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк отримав 679 пунктів, а Кріштіану Роналду з "Ювентуса" замкнув трійку з показником 476 очок.
It was so close. So, so close. pic.twitter.com/a9cf3JTcqT- Sport Witness (@Sport_Witness) 3 грудня 2019 р
До п'ятірки кращих також увійшли ще два представники "Ліверпуля" – Садіо Мане (347 пунктів) і Мохамед Салах (178).
The # BallonDor2019 voting records. Here's what really matters guys. Have fun. pic.twitter.com/r8d5U7nXYn- Sport Witness (@Sport_Witness) 3 грудня 2019 р
Зазначимо, що Ліонель Мессі встановив історичний рекорд нагороди, завоювавши її вшосте. П'ять перемог у голосуванні – у Кріштіану Роналду.
1. Ліонель Мессі ("Барселона") – 686
2. Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль") – 679
3. Кріштіано Роналду ("Ювентус") – 476
4. Садіо Мане ("Ліверпуль") – 347
5. Мохамед Салах ("Ліверпуль") – 178
6. Кілліан Мбаппе (ПСЖ) – 89
7. Аліссон ("Ліверпуль") – 67
8. Роберт Левандовскі ("Баварія") – 44
9. Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті") – 41
10. Ріяд Марез ("Манчестер Сіті") – 33
11. Френкі Де Йонг ("Барселона") – 31
12. Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті") – 30
13. Еден Азар ("Реал Мадрид") – 25
14. Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті") – 14
15. Маттейс Де Лігт ("Ювентус") – 13
16. Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті") – 12
17. Роберто Фірміно ("Ліверпуль") – 11
18. Антуан Грізманн ("Барселона") – 9
19. Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль") – 8
20-21. П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал") – 5
20-21. Душан Тадич ("Аякс") – 5
22. Сон Хин Мін ("Тоттенхем") – 4
23. Уго Льоріс ("Тоттенхем") – 3
24-25. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") – 2
24-25. Каліду Кулібалі ("Наполі") – 2
26-27. Жоржина Вейналдум ("Ліверпуль") – 1
26-27. Карім Бензема ("Реал Мадрид") – 1
28-30. Жоау Феліш ("Атлетіко") – 0
28-30. Донні ван де Беек ("Аякс") – 0
28-30. Маркіньос (ПСЖ) – 0
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні назвали найкращий гол року, причому переможцею стала футболістка збірної U-17.
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