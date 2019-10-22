Золотий м'яч-2019: оголошено скандальний список номінантів

Журнал France Football опублікував імена 30 претендентів Золотого м'яча -2019. Особливість нинішнього списку претендентів в тому, що в ньому відсутній минулорічний володар призу Лука Модріч.

Depuis l'instauration des nominations au #BallondOr France Football, jamais un tenant du titre n'était passé à la trappe l'année suivante . Le résultat, pour Luka #Modric, d'une année 2019 bien terne.



👉 Retour sur des derniers mois délicats: https://t.co/ZgRwj3nGal pic.twitter.com/n16RFPw87K - #BallondOr (@francefootball) 22 жовтня 2019 р

Подібне сталося вперше за 26 років: в 1993 році голландський форвард Марко ван Бастен також не потрапив до списку фіналістів, хоча виграв Золотий м'яч-1992.

30 претендентів на Золотий м'яч-2019:

Перша п'ятірка: Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті, Аргентина), Уго Льоріс (Тоттенхем, Франція), Душан Тадич (Аякс, Сербія), Френкі де Йонг (Барселона, Нідерланди), Садіо Мане (Ліверпуль, Сенегал).

Друга п'ятірка: Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція), Трент Олександр-Арнольд (Ліверпуль, Англія), Донні Ван Де Беек (Аякс, Нідерланди), П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал, Габон), Марк-Андре Тер Штеген (Барселона, Німеччина ).

Третя п'ятірка: Кріштіану Роналду (Ювентус, Португалія), Аліссон (Ліверпуль, Бразилія), Маттейс Де Лігт (Ювентус, Нідерланди), Карім Бензема (Реал, Франція), Джорджиніо Вейналдум (Ліверпуль, Нідерланди).

Четверта п'ятірка: Вірджіл Ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди), Хон Мін Сон (Тоттенхем, Корея), Бернарду Сілва ( "Манчестер Сіті", Португалія), Роберт Левандовскі (Баварія, Польща), Роберто Фірміно (Ліверпуль, Бразилія).

П'ята п'ятірка: Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина), Ріяд Марез (Манчестер Сіті, Марокко), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті, Бельгія), Каліду Кулібалі (Наполі, Сенегал), Антуан Грізманн (Барселона, Франція).

twitter.com/francefootball

Шоста п'ятірка: Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет), Еден Азар (Реал, Бельгія), Маркіньос (ПСЖ, Бразилія), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті, Англія), Жоау Феліш (Атлетико, Португалія).

Відзначимо, що найбільше представництво в списку номінантів мають гравці "Ліверпуля" (сім осіб). "Манчестер Сіті" представлений п'ятьма футболістами. Чотири гравці – з "Барселони".

Володар Золотого м'яча-2019 стане відомий 2 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році навколо вручення нагороди Золотий м'яч спалахнув гучний скандал.

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