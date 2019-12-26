"Знищують": у Криму гнівно висловилися про УЄФА та Україну

Генеральний директор ФК "Севастополь" Валерій Чалий звинуватив УЄФА та Україну у "знищенні" футболу в Криму.

"Я можу сказати прямо: сьогодні УЄФА та Україна знищують кримський футбол. По-іншому це назвати не можу. Відбуваються змагання, але жодна федерація – ні кримська, ні севастопольська – не входять до Російського футбольного союзу (РФС)", – заявив Чалий агентству ТНВ.

Валерій Чалий fcsevastopol.ru

Він розповів, що кримським клубам заборонили брати участь у третьому за силою дивізіоні російського чемпіонату після звернення України в Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Крім того, усі футболісти, які "народилися в український період", вважаються українцями в базі даних УЄФА. У такий спосіб у будь-якому чемпіонаті, який організовується під егідою РФС, вони вважаються легіонерами, тому не можуть витримати конкуренцію з боку російських гравців.

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