"Знімуть з чемпіонату?" З'явилася реакція клубів на скандальне рішення УПЛ

Як мінімум три українські клуби УПЛ - "Динамо", "Зоря" і "Десна" - не мають наміру погоджуватися на умови Прем'єр-ліги і віддавати права на показ своїх домашніх матчів телеканалам "Футбол 1/2".

Як повідомляє football.ua, генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов висловив позицію клубу щодо того, що телеканали "Футбол 1/2" стали офіційними трансляторами української Прем'єр-ліги на найближчі три сезони. Функціонер зазначив, що луганчани мають намір і далі проводити трансляції домашніх поєдинків на каналах медіахолдингу "1+1" ("2+2" та УНІАН).

Сергій Рафаїлом

"Зоря" не проти єдиного телепулу. Ми також не проти того, щоб це були платні трансляції. Я був в Європі, я бачив як це все влаштовано. Але на даний момент у нас це складно буде реалізувати", - заявив Рафаїлов.

Керівник "Зорі" з сарказмом відреагував на ймовірні санкції до клубів, які не підтримали телепул. "Санкції від УПЛ? А які можуть бути санкції? Ну знімуть вони "Динамо" і "Зорю "з чемпіонату, що далі?".

Як стало відомо ЗМІ, "Динамо" і "Десна" підтримали позицію керівництва "Зорі". Реакція СК "Дніпро-1", який також не голосував за єдиний телепул, поки невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеканали "Футбол 1/2" отримали права на трансляцію всіх матчів УПЛ.

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