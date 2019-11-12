"Зневажаю Америку": знаменитий український тренер висловився про політику

Відомий український футбольний тренер, колишній наставник луцької "Волині" Віталій Кварцяний висловив своє ставлення до США і демократії.

Віталій Кварцяний ФК "Волинь"

"Звичайно, я звик до демократії. Але це не той напрямок, який я вважаю головним в існуванні країни. Я хотів би мати якийсь порядок, дисципліну, відповідальність. А не так, як у нас, в оголеному сенсі, що все можна. Все дозволено, але ніхто ні за що не відповідає. Мені не подобається західна мода і її нав'язування нам, те, у що зараз вдягається молодь. Це не український стиль. Що хорошого дала комусь Америка? Я зневажаю Америку, вона деформує відносини", – сказав Кварцяний в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

На думку тренера, за океаном існує практика доносів.

"Я цікавився, у мене знайомі там живуть. Там стукач на стукачеві. Оселився хтось поруч і за ним стежитимуть і доповідатимуть поліції. Яка тут демократія", – заявив 66-річний колишній наставник.

Також він розкритикував сучасні американські гаджети.

"Ось мені порадили iPhone три місяці тому. Це найгірший телефон, який у мене був. Я правда не вмію на ньому добре працювати, але у мене був простіше і краще. Я гірше бачу, чим зазвичай. Може, я слабкий, у мене перший юнацький розряд, а треба бути майстром спорту, щоб на ньому працювати. Штука, звичайно, хороша: без неї зараз ніяк, можна футбол подивитися в дорозі. Але раніше люди жили і без смартфонів", – додав Кварцяний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній зірковий футболіст "Динамо" Владислав Ващук відверто розповів про "заскоки" Кварцяного.

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