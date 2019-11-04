Знаменитому футболістові зламали ногу в матчі АПЛ: з'явилися подробиці

Футбольний клуб "Евертон" опублікував подробиці страшної травми португальського гравця Андре Гомеша, яку він отримав у грі проти "Тоттенгема" в рамках 11 туру Прем'єр-ліги.

Андре Гомеш

Як йдеться в заяві ліверпульського клубу, 4 листопада гравцеві знадобиться операція на пошкодженій щиколотці. Обстеження в медичному закладі підтвердило в Гомеша наявність перелому правої гомілки зі зміщенням.

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Про терміни відновлення португальського півзахисника буде оголошено після проведення хірургічного втручання.

Травма Андре Гомеша

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі чемпіонату Англії "Евертон" – "Тоттенгем" футболіст господарів Андре Гомеш отримав страшну травму після зіткнення з півзахисником лондонського колективу Сон Хин Міном.

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