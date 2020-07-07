Український півзахисник угорського "Ференцвароша" Ігор Харатін налякав свою дружину Карину під час відпочинку на курорті в турецькому Белеку.

25-річний ексгравець молодіжної збірної України дочекався поки його кохана задрімає в шезлонгу, непомітно підкрався, і з розгону стрибнув у басейн.

Від несподіванки дівчина різко підскочила зі свого місця.

"Життя – біль", – підписав ролик футболіст. У коментарях користувачі пожартували, що тепер Ігор став холостяком.

Знаменитий український футболіст зло пожартував над дружиною. Відео Instagram Ігоря Харатін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Харатін продемонстрував відмінну техніку, яка була високо оцінена пiдписниками відомого футбольного Instagram-профілю.

Ролик, опублікований на каналі 433, набрав півмільйона переглядів за півгодини.